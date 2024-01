Camerieri, baristi, hostess. Recruiting day per 100 figure

Un lavoro nell’affascinante mondo dell’ospitalità toscana: il 31 gennaio si terranno gli esclusivi Recruiting Days al Park Hotel Marinetta, dove oltre 100 posizioni saranno aperte per la stagione 2024. Appuntamento al Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona dalle 10 alle 17.30 (Slot 1 - ore 10, Slot 2 – ore 12, Slot 3 – ore 14.30, Slot 4 – ore 15.30), offrendo diverse opportunità lavorative, tra cui: manutentori, facchini, commis di sala, commis di cucina, chef de rang, hostess, cuochi, camerieri/baristi, receptionist, guest relation, housekeeper e altro ancora. Garantiti due giorni di riposo settimanali, giorni liberi extra per il compleanno, sconti sui servizi spa, premi speciali e altro ancora. Per candidarsi inviare curriculum vitae sul sito degli hotel www.hotelmarinetta.it/careers/ https://www.thesenseresort.it/lavora-con-noi/), o inviando una candidatura libera a [email protected]