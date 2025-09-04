Calci: si conclude lo stage nazionale Fedic

Calci 1 settembre 2025-Si è conclusa con grande successo la 21.a edizione dello Stage Nazionale Fedic, organizzato da Corte Tripoli Cinematografica APS (Cineclub di Pisa), per conto della Federazione Italiana dei Cineclub. La full-immersion di 5 giorni ha avuto come docenti i due fratelli Cossi, Andrea e Matteo, assieme a Roberto Merlino. Hanno partecipato appassionati provenienti da varie regioni d’Italia, riuniti nell’Agriturismo “La Fellonica”, di Caterina da Cascina, nel Comune di Calci. Come tutti gli anni lo Stage si è caratterizzato anche per tre serate aperte al pubblico, libere e gratuite. La prima serata, nel Palazzo Comunale di Calci, ha visto la proiezione di cortometraggi realizzati dagli stagisti stessi, con pubblico dibattito. Nella seconda serata, dedicata allo sponsor Acque SpA, un folto pubblico ha partecipato alla videoinstallazione del regista Nicola Raffaetà, all’interno del Salone Conferenze della Certosa di Calci. La terza ed ultima serata, nuovamente nel Palazzo Comunale di Calci, è stata dedicata a Paolo Conticini che ha ricevuto il “Premio FEDIC all’attore pisano che maggiormente si è distinto nell’ultimo anno”. Gli è stato consegnato un ritratto realizzato dalla pittrice pisana Daniela Maccheroni e poi è stato intervistato da Roberto Merlino, spaziando a ruota libera sulla sua attività artistica, dagli esordi ai giorni nostri.

A fine serata Conticini ha promesso che farà con Corte Tripoli Cinematografica un cortometraggio in cui avrà per la prima volta un ruolo da “cattivo”. Inoltre sarà impegnato come docente in uno dei prossimi Oltre al Sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, erano presenti la Vicesindaco, Valentina Ricotta, il Presidente Provinciale ANPI, Bruno Possenti e l’Assessore pisano Riccardo Buscemi. Il Presidente Nazionale FEDIC, Lorenzo Caravello, ha inviato un videomessaggio, dicendo che imprevisti impegni avevano tenuto lontano da Calci sia lui che Laura Biggi, Responsabile Nazionale di FEDIC Scuola.