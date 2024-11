Calci, nella nuova scuola media palestra ancora inutilizzabile e muffa in un'aula

Pisa, 2 novembre 2024 - “La palestra posta all’interno della nuova scuola media, inaugurata il 7 settembre, non è ancora utilizzabile dagli studenti e in un'aula è presente anche della muffa” fanno sapere i Consiglieri di minoranza di Uniti per Calci, che continuano: “Questo è quanto emerso da un’interrogazione, presentata da noi, e discussa nel consiglio comunale del 31 ottobre, a cui ha risposto l’assessore Marras. Ci voleva proprio la nostra interrogazione perché la questione, di cui siamo venuti a conoscenza, venisse portata all’attenzione dei genitori, del consiglio e della cittadinanza tutta, visto che a nessuno degli amministratori è venuto in mente di informare su ciò che stava accadendo”.

Uniti per Calci incalza; “Anzi, il fatto è ancora più grave, perché il sindaco ha inaugurato la scuola tacendo l’impossibilità di usare la palestra e lo stesso ha fatto quando, a settembre, abbiamo chiesto se la scuola poteva essere utilizzata. Comunque soltanto ora, grazie alla nostra interrogazione, apprendiamo dei problemi di insonorizzazione della palestra e in particolare che, a seguito di alcune verifiche acustiche, è emersa la necessità di integrare i pannelli fono assorbenti”.

L’assessore Marras ha precisato che i pannelli sono arrivati, che i lavori inizieranno il 5 novembre e che, una volta terminati, sarà necessario procedere con una nuova verifica. Se gli esiti saranno positivi, potrà essere iniziata l’attività in palestra ma, se così non fosse, è stato previsto il trasferimento degli studenti nella “vecchia palestra” con i pullmini. “Quindi - precisa Uniti per Calci - a oggi non è dato sapere né quanto dureranno i lavori né quando i ragazzi potranno iniziare a usufruire della palestra: dopo due mesi dall’inizio della scuola siamo ancora in alto mare. Ma non basta: c’è un’altra questione che riguarda la salubrità dell’ambiente scolastico. Abbiamo infatti saputo che una classe è stata spostata a seguito della certificata allergia di uno studente alla muffa presente in un’aula. Tale aula è stata, comunque, destinata ad altri ragazzi. L’assessore ha confermato la presenza di una macchia di 15 cm, che sarà oggetto di intervento dal 5 novembre.

Infine, è stato comunicato che non vi sono infiltrazioni, ma che altre macchie, ormai asciutte, presenti in un pannello della biblioteca e dello spogliatoio, sono dovute all’avvio della messa in esercizio degli impianti”. “Trattandosi di studenti e dell’ambiente in cui trascorrono gran parte delle loro giornate, è evidente come fosse importante portare i problemi suddetti all’attenzione del consiglio comunale. Eppure, ancora una volta nessuna scusa, da parte dell’amministrazione, per questa mancanza di comunicazione e trasparenza. Un fatto inaccettabile, soprattutto da parte di chi è sempre pronto ad apparire su qualsiasi mezzo di comunicazione, social compresi, per fornire ogni minima informazione che riguarda la comunità. Sarebbe stato doveroso informare i cittadini e i genitori".