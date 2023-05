Calci, lotta agli abbandoni abusivi di rifiuti sul territorio

Calci (Pisa), 10 maggio 2023 - 'Pizzicati' altri due responsabili di abbandono di rifiuti sul territorio calcesano: grazie al prezioso lavoro ispettivo di Polizia Municipale e Ufficio Ambiente, intervenuti su due scarichi avvenuti nei giorni scorsi in due diverse zone del paese (Paduletto e La Corte), è stato possibile individuare tracce consistenti per risalire agli autori. La Municipale adesso concluderà il procedimento comminando le relative sanzioni del caso, per 600 euro ciascuna. NUMERO VERDE - L’amministrazione comunale, nel confermare il massimo impegno nel contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti - di per sé incivile, oneroso per la collettività e in taluni casi persino pericoloso per le persone e per l’ambiente -, ricorda che è possibile smaltire gratuitamente i rifiuti ingombranti alla stazione ecologica di via del Paduletto, oppure richiedendone il ritiro domiciliare a Geofor. Il ritiro domiciliare può essere richiesto al numero verde 800959095 scegliendo l’opzione 2 (da cellulare al numero a pagamento 0587261880), attivo dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8.30 alle 17.00, oppure mediante la app RCiclo. CENTRO RACCOLTA - Al centro di raccolta di via del Paduletto, è possibile smaltire non solo vecchie masserizie, elettrodomestici guasti e rottami ferrosi, carta e cartone, vetro, plastica, alluminio, tessuti, batterie, pile e medicinali scaduti etc. Il centro di raccolta di Calci è aperto tutti i giorni, domenica esclusa, con il seguente orario: lunedì e giovedì 13-19; martedì, mercoledì e venerdì 7-13; sabato 7,30-13,30 e 14-18. INCONTRI - "Cogliamo l'occasione - conclude a nome della giunta il sindaco Massimiliano Ghimenti - nel dare notizia di queste ulteriori sanzioni e ricordare i servizi che la nostra amministrazione ha deciso di reintrodurre o implementare per andare incontro ai cittadini, anche per fare, pubblicamente, una domanda a chi compie questi comportamenti: che senso ha comportarsi così? Non vi sentite degli incivili a gettare rifiuti nel territorio?! In ogni caso sappiate che l'amministrazione ed il personale comunale - cui va il nostro ringraziamento - faranno di tutto per sanzionare ogni incivile che disperde rifiuti in Valgraziosa". Il ritiro domiciliare può essere richiesto al numero verde 800959095 scegliendo l’opzione 2 (da cellulare al numero a pagamento 0587261880), attivo dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8.30 alle 17.00, oppure mediante la app RCiclo. M.B.