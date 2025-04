Calci, a tutto turismo: la Valgraziosa si gode il boom di visitatori

Calci (PI), 29 aprile 2025 – I dati di febbraio 2025, se confrontati con lo stesso periodo del 2024, rivelano flussi turistici pressoché raddoppiati per le strutture ricettive di Calci, con arrivi e permanenze fuori stagione che confermano i numeri importanti del novembre 2024. In particolare, come rilevato dall'Osservatorio turistico regionale per il mese di febbraio, gli arrivi sono aumentati del 70 per cento e le permanenze di circa il 90 per cento. A scegliere le strutture turistiche di Calci nei mesi fuori stagione sono soprattutto gli italiani (80 per cento circa), ma non mancano gli stranieri (20 per cento), che aumentano poi sensibilmente nei mesi primaverili ed estivi.

Altro dato positivo per Calci è la permanenza media - questi i dati del novembre 2024 -, stabilmente superiore alle tre notti (3,5 per l'esattezza), quando in città come i capoluoghi vicini il dato si assesta poco al di sopra dei due pernottamenti. Aumenta anche il dato della spesa media in Valgraziosa, con una ricaduta positiva per le attività produttive, a cominciare dal settore della ristorazione. “I dati sui flussi turistici fuori stagione – commenta l’assessore al turismo Fabio Mencarelli – confermano che la Valgraziosa è una destinazione turistica appetibile tutto l’anno, grazie alla sua posizione strategica rispetto alle principali città d’arte della Toscana e grazie ai suoi pregi ambientali e architettonici”.

“Come ormai da diversi anni, la Valgraziosa si appresta a vivere una stagione ricca di appuntamenti culturali e di intrattenimento – aggiunge il sindaco Massimiliano Ghimenti –, intanto però siamo molto contenti dei dati che segnano una forte crescita fuori stagione di arrivi e presenze. Da anni lavoriamo per connotare Calci come un territorio da scoprire tutto l'anno, e lo facciamo sostenendo iniziative ed eventi, senza dimenticare che alcune manifestazioni sportive possono portare benefici sensibili. Per questo resterà forte l’impegno di questa amministrazione per promuovere eventi durante tutto l’anno, culturali e anche sportivi, per incentivare un turismo diversificato e sostenibile per il territorio”.

"Tra gli eventi in programma a breve - conclude la vicesindaca, Valentina Ricotta – segnalo che tra giugno e settembre, arriveranno il concorso nazionale per stilisti emergenti, il Certosa Festival, il Musicastrada Festival (già sold-out il concerto di La Niña del 23 luglio) ed il Monte Pisano Art Festival. Senza dimenticare gli eventi della tradizione, la Fiera di Sant’Ermolao ad inizio agosto e la Sagra della Castagna, il terzo fine settimana di ottobre. Ma in programma c'è molto, molto di più".