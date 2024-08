Calci, 80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo

Calci, 26 agosto 2024 - Il 1° Settembre 1944 le truppe alleate oltrepassarono l'Arno, determinando la Liberazione di Calci dal nazifascimo. Per celebrare l'80° anniversario di quell'evento, l'amministrazione di Calci ha previsto per la giornata di domenica una cerimonia istituzionale di commemorazione alla mattina ed un incontro-dibattito al pomeriggio, in collaborazione con ANPI sez. di Calci, ANPI Pisa e Biblioteca Franco Serantini - Istoreco Pisa.

La cerimonia di commemorazione inizierà alle 11 in piazza Garibaldi, per la deposizione di corone di alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre e al cippo ai Caduti nei lager nazisti, che si trova nel vicino Parco Pertini. A seguire interverranno Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci, rappresentanti ANPI ed Irene Cascino, sindaca del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Calci. Alle 18,30, sempre in piazza Garibaldi, l'incontro-dibattito dal titolo "Sì, ti racconto la Liberazione". Dopo i saluti e l'introduzione di Fabio Mencarelli, assessore alla Memoria del Comune di Calci, interverranno Stefano Gallo, direttore scientifico della Biblioteca Franco Serantini - Istoreco Pisa, Bruno Possenti, presidente ANPI provincia di Pisa, Evio Bertolini, presidente ANPI sezione di Calci, e Chiara Attanasio, autrice della tesi di laurea "Sembran novelle. Memorie di quotidianità e guerra nelle autobiografie orali di donne calcesane".