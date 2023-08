Buscemi jr, il musicista debutta alla Versiliana

Arrivano stasera alla Versiliana le musiche di Niccolò Buscemi, musicista e compositore, figlio d’arte: suo padre Andrea è attore e regista teatrale, mentre la mamma Elisabetta è una costumista. Niccolò, 33 anni, firma la colonna sonora de L’Avaro di Moliere che stasera alle 21.30 andrà in scena nel teatro della Versiliana a Marina di Pietrasanta, con la compagnia Tiberio Fiorilli (progetto finanziato dal ministero della Cultura) con la regia e l’interpretazione di Andrea Buscemi a fianco di Eva Robin’s. Compositore, orchestratore, arrangiatore e pianista, compone musiche per il teatro da quando aveva 14 anni per gli spettacoli del padre e di altri nomi importanti della scena come Ugo Pagliai, Paola Gassman, Oreste Lionello, Corinne Clery, Debora Caprioglio, Nathalie Caldonazzo, Paolo Villaggio, Flavio Bucci, Eva Robin’s. Secondo la critica milanese Buscemi junior ha "un approccio stilistico che ricorda i temi già cari a Morricone, senza farne mai un ‘imitazione ma imponendosi sempre per la propria forte personalità melodica" e tra le sue musiche vanno ricordati titoli importanti come "La dodicesima notte" "Il Mercante di Venezia" di Shakespeare, "Gli innamorati" di Goldoni, "Memorie di un pazzo" di Nikolaj Vasil’evic Gogol, "Le Libere donne di Magliano" di Mario Tobino, "Novecento" di Alessandro Baricco, "Arsa" di Giuseppe Manfredi rappresentati in teatri prestigiosi come il San Babila di Milano, il Ghione di Roma, l’Abeliano di Bari, il Palazzo delle Belle Arti di Bruxelles, il Giglio di Lucca e il Goldoni di Livorno. Niccolò Buscemi ha conseguito due lauree con il massimo dei voti in pianoforte e in composizione al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca con i maestri Maria Gloria Belli e Pietro Rigacci e ha scritto musiche originali anche per il cinema e la Tv. Recentemente ha composto la colonna sonora per il film italo-canadese "Dans une semaine" diretto dal regista Roberto Zorfini (scelto fra i primi 10 film canadesi candidabili al 95o Academy Award di Hollywood, l’anticamera degli Oscar) presentato al Toronto Film festival e già distribuito in Canada e Usa e presentato nei giorni scorsi per la distribuzione italiana a Roma. Per il prossimo futuro Buscemi sta scrivendo le musiche di "Uno nessuno centomila" di Pirandello nella versione adattata da Alberto Severi messa in scena con la regia del padre e per l’esordio di quest’ultimo dietro la macchina da presa nel film "L’attore", con Alessandro Haber protagonista. Inoltre il compositore curerà l’incisione di un album di trascrizioni pianistiche inedite di Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua morte prima di un tour di concerti in Italia e all’estero.

Gabriele Masiero