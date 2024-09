Buonarroti 50: la festa per il mezzo secolo del liceo scientifico pisano

Pisa, 24 settembre 2024 - Martedì 1 ottobre si terrà la festa per i 50 anni del liceo scientifico Michelangelo Buonarroti di Pisa, uno dei più celebri e frequentati istituti scolastici della città. Per l'occasione, è previsto un ricco programma di eventi che andrà dalla mattina fino al pomeriggio. Di seguito tutte le iniziative. Ore 9:00 Saluti istituzionali Intervento di Alessandro Salerni – dirigente scolastico del Liceo “Filippo Buonarroti” Ore 9:30 Alessandro Tolaini – Pisa Studium Lucio Pellegrin. Copiare Saturno Marco Dragoni – Santantonio 42 Perché il Buonarroti è colorato con graffiti e murales? Mariaida Marocco - Elisabetta Monastero - Liceo Buonarroti Il progetto “Street art” Antonella Caterini - Fabio Mattolini - Liceo Buonarroti Annamaria Nardi - già dcente del Liceo Buonarroti Il progetto “Murales” Intervengono gli studenti che hanno partecipato ai progetti Ore 10:50 Coffee break Ore 11:20 Il PCTO del cinquantenario Introducono: Mariangela Priarolo – Liceo Buonarroti Paolo Vicari – già dcente del Liceo Buonarroti Partecipa: Stefano Gallo – Biblioteca Franco Serantini Ex studenti della classe 5DSA - studenti della classe 5BSA La nascita del Liceo “Filippo Buonarroti”: un percorso attraverso i giornali Classe 5AS Il complesso Concetto Marchesi: uno spazio aperto e innovativo nel panorama delle scuole italiane del 1974 Michele Cossi della classe 4CS - ex studenti della classe 5ESA Buonarcord. Memorie di un passato presente Pausa pranzo Ore 15:00 Presentazione del libro “Sensate esperienze.Fare scuola al Buonarroti” (Pacini Editore, Pisa, 2024) Intervengono: Patrizia Alma Pacini – Pacini Editore Daniele Lo Vetere – caporedattore del blog “La letteratura e noi” Paola Raspadori – già dcente del Liceo Buonarroti Le curatrici del volume Leila Corsi, Annalisa Dorini e Mariangela Priarolo – Liceo Buonarroti Saranno presenti gli autori Ore 16:30 Tavola rotonda: Quale scuola per un mondo che cambia? Intervengono: Maurizio Berni – Istituto di Istruzione Superiore “Ermenegildo Santoni”, Pisa Giulio Birindelli – Consulta provinciale degli studenti Pietro Di Martino – Università di Pisa Donata Foa – già docente del Liceo Buonarroti Giovanni Paoletti – Università di Pisa Alessandro Salerni – Liceo Buonarroti Modera: Paolo Vicari – già docente del Liceo Buonarroti A seguire brindisi