Brucia scarti di pannelli coibentanti in un oliveto. Scatta la denuncia

Pisa, 5 aprile 2025 – Emergono i dettagli di un caso di smaltimento illecito di rifiuti che ha portato alla denuncia di un pensionato da parte dei carabinieri forestali della stazione di Calcinaia. In base alle indagini, il reato si sarebbe consumato il 19 febbraio scorso ad Agnano, piccola località nel comune di San Giuliano Terme.

In base a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe dato fuoco a pannelli coibentanti destinati ai tetti, nei quali erano presenti carta catramata e materiali plastici, presumibilmente in seguito a lavori di ristrutturazione di una struttura agricola. Oltre alla denuncia per smaltimento abusivo, il pensionato ha ricevuto una sanzione per non aver rispettato le norme di sicurezza nella gestione dell'incendio, vista la presenza di vento nel momento dell'accensione.