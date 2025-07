Brilla l'estate dei bambini e delle bambine nel cuore di Vicopisano

Vicopisano (PI), 2 luglio 2025 – A Vicopisano l'estate è dei bambini e delle bambine, tra i numerosi eventi del programma della bella stagione nel territorio comunale da giugno a settembre sono molti gli appuntamenti per i più piccoli e le famiglie, tutti gratuiti. Il magico e coinvolgente Teatro delle ombre, il cinema all’aperto per tutto luglio e “Luniamoci, letture al chiaro di luna” con la Biblioteca Peppino Impastato.

Si inizia il 3, il 4 e il 5 luglio, sempre alle 21:30, con la rassegna del piccolo Festival del Teatro delle Ombre, in Piazza Cavalca. Il 3 luglio il Mago Chico presenta "Ombre nel deserto": ombre a vista con le mani e con il corpo e tanta magia, il 4 luglio Serena Cercignano presenta "La grande varietà", un divertente show con canti, filastrocche e stornelli e il 5 luglio Michela Cannoletta arriva a Vicopisano con le sue Marionette Girovaghe, per far sorprese e regalare sorrisi a tutti e a tutte. L'ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione tramite www.eventbrite.it.

Il 7 e il 14 luglio torna l’appuntamento gratuito con “Luniamoci letture per bambini e bambine e al chiaro di luna” con Simona Morani, responsabile della Biblioteca e il suo staff. Il 7 l’appuntamento è alle 21:30 in Piazza Cavalca e il 14, alla stessa ora, al Parco del Volontariato di Vicopisano, davanti alle antiche mura della Torre del Soccorso. Ai bambini viene chiesto di portare cuscini e l’occorrente per stare seduti sull'erba e torce o lampadine a led per illuminare le pagine di storie e avventure affascinanti.

Il 9 luglio, e poi ogni mercoledì fino al 30 luglio incluso, inizia la rassegna cinematografica per bambini e bambine nel parco estivo del Circolo ARCI L’Ortaccio, a cura di Arci Valdera, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Ingresso gratuito e tanto divertimento per tutta la famiglia, si inizia con Prendi il volo, la storia di Mac e Pam, due anatre che vivono felicemente insieme ai loro anatroccoli Dax e Gwen, si continua con Oceania, Spie sotto copertura e Trolls 3. Tutte le informazioni, anche sul programma completo dell'estate, su www.comune.vicopisano.pi.it.