Pisa, 3 ottobre 2023 - Una notte all'insegna della ricerca, con oltre 400 ricercatrici e ricercatori impegnati in 45 stand interattivi e 26 talk nelle piazze principali del centro storico e nei laboratori, quattro passeggiate con la scienza e una pedalata all'insegna della mobilità sostenibile che a toccato i luoghi più suggestivi di Pisa, tra cui Piazza dei Miracoli. NUMERI - Sono questi i numeri di BRIGHT Night 2023, che ha Pisa ha avuto come protagonista l'intero sistema universitario e della ricerca e un programma di eventi nato dalla collaborazione tra Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna, CNR, INFN, INGV, EGO-Virgo e Scuola IMT Alti Studi Lucca. BRIGHT Night 2023: la ricerca in piazza conquista il pubblico di Pisa Oltre 400 ricercatori e ricercatrici hanno animato la città con esperimenti, giochi e talk. Nella mattina 2.000 studenti delle scuole hanno partecipato ai laboratori nelle varie sedi universitarie LA GIORNATA - La giornata ha avuto inizio con i laboratori per le scuole organizzati nei dipartimenti, nelle biblioteche, nei musei, nelle sedi universitarie e nei centri di ricerca con circa duemila ragazzi che hanno potuto assistere a lezioni, visitare laboratori, fare esperimenti e giochi insieme ai ricercatori e alle ricercatrici. Solo il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale ne ha ospitati 600; al CNR ne sono arrivati ben 500. E poi nel pomeriggio, visite speciali nei musei e nelle biblioteche e tante attività all'interno delle sedi universitarie e nei centri di ricerca con laboratori aperti a tutti. FESTA - Una vera festa della scienza, partecipatissima fin dalle prime ore del pomeriggio, che si è conclusa in Logge di Banchi con il Coro e l'Orchestra dell'Università di Pisa che si sono esibiti in un concerto all'insegna di Mozart, Verdi e un inedito del Maestro Manfred Giampietro. Un DJ set di Radioeco ha animato i momenti finali della BRIGHT Night.