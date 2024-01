Bracconieri nella tenuta di San Rossore: fucili modificati per la caccia notturna

Pisa, 16 gennaio 2024 – Operazione antibracconaggio nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2024, all’interno del Parco di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli in località il Marmo nel comune di San Giuliano Terme, nei pressi delle strutture turistiche della Sterpaia da parte dei carabinieri forestali e del personale del corpo di vigilanza del Parco. Operazione frutto di una intensa attività di indagine svolta in stretta collaborazione tra i carabinieri e il personale di vigilanza del Parco. Proprio i guardiaparco durante il monitoraggio del territorio protetto avevano evidenziato che dal mese di dicembre 2023 alcuni bracconieri si erano introdotti nelle ore notturne nella Tenuta di San Rossore per uccidere e portare via i grandi mammiferi del parco, utilizzando armi clandestine, poi nascoste tra la fitta vegetazione per future incursioni.

I carabinieri e i guardiaparco hanno individuato tre bracconieri che hanno cercato di scappare ma sono stati identificati e denunciati a piede libero. Si tratta di tre soggetti della zona che si erano introdotti all’imbrunire all’interno del parco.

L’operazione ha portato al sequestro di fucili clandestini e modificati per la caccia notturna con silenziatori, visori notturni, varie munizioni e perfino una bicicletta modificata per il trasporto degli animali abbattuti. Veniva inoltre sequestrata una piccola imbarcazione che veniva utilizzata per l’attraversamento del Serchio.