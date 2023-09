Borsa di studio in memoria di Floridiana (Flo) D'Angelo a Pisa

Anche il suo profilo facebook è pieno delle foto della sua scuola. Un pezzo di vita per lei. Una borsa di studio per ricordare la preside Floridiana D’Angelo scomparsa a ottobre dell’anno scorso. "Gentile, illuminata, disponibile", la ricordano in tantissimi. "Flo", per molti, si è spenta dopo una malattia lunga. Dopo essere stata al "Pacinotti" di Pisa come vice, e quattro anni all’istituto comprensivo "Pacinotti" di Pontedera come ds, aveva assunto lo stesso incarico a Pisa, alla "Fucini" da dove era andata in pensione nel 2019. Aveva organizzato tanti progetti nelle e per le scuole. E, adesso, l’istituto ha intitolato a lei una borsa per i suoi studenti

I requisiti: oltre alla frequenza assidua, anche l’"essersi distinti nel comportamento". Saranno considerate le attività complementari. E conterà, ovviamente, l’isee familiare. Tutte le informazioni su come partecipare si possono trovare sul sito www.comprensivofucinipisa.edu.it.

"Bello questo atto del mio consiglio d’istituto, che trasforma il passato in futuro, che mostra riconoscenza e affetto verso una grande personalità che credeva veramente nel potere dello studio e della conoscenza per emanciparsi e per trovare la propria strada nel mondo", commenta la professoressa Silvia Paganelli. "E si parte dalla primaria, non solo dai successivi gradi di istruzione", aggiunge.

"Ha sempre agito per offrire una scuola che potesse dare pari opportunità tutti gli alunni", si legge nelle motivazioni della borsa. "L’ istituzione della borsa di studio nasce dalla volontà di affermare il principio del diritto allo studio e della continuità scolastica fin dalla scuola primaria", ricorda l’attuale preside professor Alessandro Bonsignori. "Rappresenta perciò la naturale evoluzione e continuità alle linee programmatiche del PTOF d’Istituto, che ha tra i suoi principi fondamentali l’inclusione, le pari opportunità e la piena realizzazione individuale . Altrettanto doveroso intitolare la borsa di studio alla dirigente dell’istituto comprensivo Fucini, professoressa Floridiana D’Angelo. Floridiana, (Flo per tutti), faceva dell’ inclusione e della partecipazione elementi imprescindibili della sua professionalità. Amante della natura, degli animali, della musica, accogliente e attivamente coinvolta in ogni aspetto e momento della vita scolastica, rappresentava per chi operava a scuola, famiglie e studenti un punto di riferimento".

An. Cas.