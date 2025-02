Boom di visite e accessi sulle Mura: il 2024 è da record

Pisa, 13 febbraio 2025 – Mura di Pisa ancora in crescita: nel 2024 il camminamento in quota ha fatto registrare il numero record di 136.317 visitatori, con un incremento del 9,2% rispetto al 2023, a cui si sommano i partecipanti agli eventi e le visite scolastiche per un totale di oltre 140mila accessi.

A fornire i dati Michela Pezzini, responsabile Coopculture, la cooperativa capofila dell'ATI che insieme a Itinera e Promocultura gestisce il monumento di proprietà del Comune di Pisa: "E' stato un anno importante, con l'apertura del Parlascio si è aggiunto un nuovo punto di accesso direttamente collegato all'asse commerciale del centro storico, uno spazio che si presta inoltre ad esposizioni ed eventi che rendono l'esperienza della visita sulle Mura ancora più coinvolgente. Sono numeri significativi, merito delle professionalità coinvolte e frutto di investimenti importanti fatti dalle cooperative in questi anni".

Nell'anno appena trascorso le cooperative per garantire i nuovi servizi hanno assunto ulteriore personale. Un monumento in salute dopo gli anni difficili del Covid: i costi di gestione sono sostenuti dai concessionari con i ricavi dei biglietti, senza spesa da parte del Comune che anzi riceve una percentuale in royalties, una rarità nel panorama dei beni culturali in Italia.

"Nel 2024 abbiamo assistito a un considerevole incremento del numero dei visitatori lungo il percorso delle mura, che si sta caratterizzando sempre più anche per importanti novità volte ad ampliare l'offerta turistica della città - dichiara l'assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini - All'interno del Parlascio, nuovo accesso alle mura, recentemente restaurato e riaperto al pubblico, si stanno organizzando, in attesa, entro l'anno, della realizzazione e apertura del museo multimediale, iniziative coinvolgenti per promuovere questo ulteriore e strategico itinerario turistico che si raggiunge attraversando una parte dell'asse commerciale".

Entrando nel dettaglio dei dati, il mese più gettonato è stato maggio con 19.353 accessi, seguito da aprile (19.282) e settembre (18.533), da segnalare che novembre (8.149) ha più che raddoppiato gli ingressi rispetto all'anno precedente. Il giorno migliore il 25 aprile (1702), in generale si osserva una tendenza a minor picchi di accessi ed una maggior distribuzione con una direzione verso la destagionalizzazione.

Il Parlascio, aperto da luglio, ha fatto registrare 7.490 accessi, pari all'11'5% degli ingressi del secondo semestre. Ottime performance per gli eventi speciali che in totale hanno visto 1.318 partecipanti a cui si aggiungono 715 podisti del memorial Masi e oltre 300 studenti nelle iniziative dedicate alle scuole come la Giornata della Solidarietà ed i laboratori Galileiani. Sui social sono state 228mila le visualizzazioni di post e storie pubblicate, 5.064 i download dell'app gratuita, 8 i servizi sui media nazionali ed internazionali.

Per il 2025 continueranno ad essere proposti eventi speciali per far vivere le Mura sotto vari aspetti, gli spazi del Parlascio saranno protagonisti con mostre, spettacoli, laboratori per bambini, visite guidate speciali, degustazioni in quota. Iniziative che si aggiungono alla programmazione già consolidata frutto della collaborazione con le altre realtà museali e culturali cittadine: visite botaniche e naturalistiche, notturne con videoproiezioni, serate astronomiche e tante altre. Tra le novità un programma didattico sempre più ricco di proposte per le scuole di ogni ordine e grado.

Con 'Fanti per un giorno' i bambini si approcceranno alla storia della Pisa medievale, costruiranno una parte di armatura che indosseranno per proteggere la città dall’alto del Bastione del Parlascio. 'Gli stemmi medievali' è un laboratorio pensato per insegnare a comprendere la simbologia araldica ed il legame con la storia delle famiglie ed i loro valori, gli alunni potranno immaginare un proprio stemma e crearlo.

'Nei panni di un medievale' è una visita guidata incentrata sulla storia cittadina e su usi e costumi dei pisani dell'epoca, alla fine della quale gli studenti creeranno un manufatto a scelta tra il cercine e la scarsella, tipici accessori nel vestiario medievale pisano. Infine 'Romani in piscina: le terme e i mosaici', è dedicata ai “Bagni di Nerone”, unico monumento di epoca romana ancora apprezzabile a Pisa e ben visibile dalle Mura: si parlerà del funzionamento di un antico impianto termale e i partecipanti sperimenteranno la realizzazione di un mosaico con materiali di riciclo.