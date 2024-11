Bonus Tari Domande al via per famiglie e giovani. Già stanziati 275mila euro

Fino al 15 gennaio i residenti nel Comune di Pisa potranno richiedere i "Bonus Tari Famiglie" e "Bonus Tari Giovani" a parziale ristoro delle spese derivanti dalla Tari 2024 relativa all’abitazione di residenza. Sulle due misure il Comune ha messo complessivamente a disposizione 275mila euro. Per il bonus familiare sono stati stanziati 245mila euro e posso richiederlo le famiglie con un Isee ordinario e in corso di validità pari o inferiore a 25 mila euro, mentre per il bonus dei giovani il budget complessivo ammonta a 30 mila euro e possono richiederlo coloro che hanno meno di 36 anni o ne hanno compiuti 36 al 31 dicembre e con un Isee pari o inferiore a 35 mila euro.

Ai beneficiari di entrambi i bonus verrà assegnato un contributo economico fino a un massimo del 40% di quanto dovuto e pagato per la tassa sui rifiuti 2024 relativamente all’utenza domestica dell’abitazione di residenza. Eventuali residui saranno distribuiti fino ad un massimo del 55% di quanto dovuto e pagato nei termini. Per entrambi i bandi è possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare inoltrando la richiesta esclusivamente attraverso il portale online del Comune di Pisa, accessibile con credenziali Spid, Cie o Cns al link, dove è anche possibile visionare i due bandi: www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-TARI-famiglie-e-giovani. Per coloro che hanno meno dimestichezza con l’accesso a internet il Comune mette a disposizione diversi punti di "Facilitazione digitale": presso l’Urp, prenotando online un appuntamento a questo link https://www.comune.pisa.it/prenota_appuntamento#/ oppure chiamando il numero 050910320; presso il Centro polivalente di San Zeno in via San Zeno n. 17, il Centro Polivalente Pisanova in via Viale n. 2, e nei locali a lato della Palestra Popolare Cep, in via Bonamici n. 8, su appuntamento chiamando il numero 05 7846982 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per ulteriori richieste di informazioni e chiarimenti sulle procedure da seguire è anche possibile contattare il numero dedicato di Sepi 0502205777) oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected].