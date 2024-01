Bonus Sociali e contributi Sport del Comune di Pisa: tutte le scadenze di gennaio 2024

Pisa, 7 gennaio 2024. Sono cinque le misure sociali, tra bonus e contributi per famiglie e cittadini, erogati dal Comune di Pisa per cui è necessario presentare domanda nel mese di gennaio: Bonus Mamma e Bebè, Bonus Benzina, Bonus Anziani, Bonus Tari sia per le famiglie che per i giovani, contributi “Sport per Tutti” per famiglie con bambini e per adulti sopra i 65 anni. A queste misure nel corso dell’anno si aggiungeranno poi i Bonus Utenze Luce e Gas, Bonus Donna, i Bonus Alimentari e Bonus Animali d’affezione, oltre ai contributi destinati alle associazioni del territorio. “Si tratta – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti - di agevolazioni economiche pensate per dare un contributo concreto di sostegno a famiglie in difficoltà, anziani e persone giovani. Il difficile periodo di crescita dell’inflazione che stiamo vivendo da tempo, seguito alla lunga fase dell’emergenza Covid, ha determinato un incremento delle situazioni di povertà e disagio, con l’acuirsi di molte delle criticità che stanno mettendo in difficoltà un numero sempre maggiore di persone e famiglie pisane. L’Amministrazione Comunale di Pisa, grazie al sistema dei bonus sociali, attua da anni una politica di sgravi fiscali, aiuti e misure di sostegno a favore di singoli e famiglie, con l’obiettivo di contribuire al contrasto della povertà. Dal 2018 al 2022 le risorse messe in campo dal Comune di Pisa per dare sostegno alle fasce di popolazione più in difficoltà sono state oltre 5,3 milioni di euro. Agevolazioni confermate anche nell’anno 2023, per un totale di 1,3 milioni di euro, che si affiancano alle agevolazioni statali e regionali distribuite tramite gli uffici del Comune”. Di seguito sono riepilogate per ciascuna agevolazione le scadenze dei bandi, insieme a requisiti e modalità per partecipare. Tutti i Bonus Sociali sono gestiti dall’Ufficio Sociale del Comune di Pisa, mentre i contributi del bando Sport per Tutti sono gestiti dall’Ufficio Sport di Palazzo Gambacorti. Bonus Sociali Per richiedere i bonus sociali le istanze vanno presentate accedendo al sito web del Comune di Pisa – Servizi on-line (Sezione “Sociale”). Per accedere al sistema on line è necessario essere in possesso delle credenziali: SPID-CIE-CNS. Per supporto alla compilazione online, è possibile rivolgersi gratuitamente agli sportelli di facilitazione digitale presenti nel Comune di Pisa. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 al Centro Polivalente San Zeno (via San Zeno 17). Nel quartiere CEP è attivo il giovedì mattina nei locali attigui alla Palestra Popolare CEP in via Bonamici 8. Nel quartiere di Cisanello è attivo il martedì e mercoledì presso il Centro Polivalente Pisanova in via Umberto Viale 2. È importante prenotare l’appuntamento chiamando il numero 050.7846982 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Bonus Benzina. È possibile presentare domanda fino alle ore 23.59 del 22 gennaio. L’agevolazione prevede il riconoscimento di contributo una tantum in favore dei nuclei composti da una o due persone e con un reddito ISEE fino a 15mila euro per l’acquisto di carburante per il proprio mezzo di trasporto. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione 25mila euro. Il contributo economico erogato avrà un massimale di 75 euro per un nucleo di un componente e di 150 euro per un nucleo di due componenti. I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di permesso di soggiorno, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030/2002, per motivi lavorativi (a norma del diritto dell’Unione Europea o Nazionale) o per motivi diversi dall’attività lavorativa (a norma del diritto dell’Unione Europea o Nazionale) per i quali è comunque consentito lavorare; avere un nucleo familiare di 1 o 2 componenti; avere un Isee ordinario in corso di validità di importo pari o inferiore a 15.000 euro; essere in possesso di un mezzo di circolazione alimentato a carburante tuttora in circolazione. Bonus Mamma e Bebè. È possibile presentare domanda fino alle ore 23.59 del 25 gennaio. L’agevolazione prevede un contributo fino a 1.500 euro per ogni figlio nato nel 2023, spendibile presso farmacie ed esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita, alla maternità e ai bisogni che la famiglia incontra nel momento della nascita di un figlio. Sulla misura sono stati messi a disposizione 100mila euro. I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa al momento della presentazione della domanda; essere cittadini italiani oppure avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di permesso di soggiorno, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030/2002, per motivi lavorativi (a norma del diritto dell’Unione Europea o Nazionale) o per motivi diversi dall’attività lavorativa (a norma del diritto dell’Unione Europea o Nazionale) per i quali è comunque consentito lavorare; avere un figlio nato nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2023 oppure, in caso di adozione o affidamento preadottivo, avere un figlio iscritto nel nucleo familiare di riferimento nel periodo specifico (anno solare 2023); avere un ISEE ordinario in corso di validità di importo pari o inferiore a 25.000 euro. Bonus TARI Famiglie 2023 Fino al 15 gennaio sarà possibile per i cittadini residenti nel Comune di Pisa presentare domanda per l’assegnazione di contributi economici a parziale ristoro delle spese derivanti dalla TARI 2023 relative all’utenza domestica dell’abitazione di residenza. Si può presentare una sola domanda per nucleo familiare: il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica. Il nucleo anagrafico deve corrispondere al nucleo riportato nell’ISEE ordinario. Sulla misura sono stati messi a disposizione 220mila euro. Per poter accedere all’agevolazione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere un ISEE ordinario in corso di validità di importo pari o inferiore a 25.000 euro; essere intestatari di utenza TARI relativa all’abitazione di residenza, o essere un componente del nucleo familiare nel quale è presente l’intestatario dell’utenza, o essere residenti nella medesima abitazione per la quale risulta essere iscritto un altro intestatario TARI, qui residente. Ai beneficiari verrà assegnato un contributo economico fino ad un massimo del 40% di quanto dovuto e pagato per la tassa TARI 2023 per l’utenza domestica dell’abitazione di residenza. Gli eventuali residui verranno distribuiti fino ad un massimo del 50% di quanto dovuto e pagato. Bonus TARI Giovani 2023 Fino al 15 gennaio sarà possibile per i cittadini residenti nel Comune di Pisa presentare domanda per l’assegnazione di contributi economici a parziale ristoro delle spese derivanti dalla TARI 2023 relativa all’utenza domestica dell’abitazione di residenza. Si può presentare solo una domanda per nucleo familiare: il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica. Il nucleo anagrafico deve corrispondere al nucleo riportato nell’ISEE ordinario. Sulla misura sono stati messi a disposizione 30mila euro. Per poter accedere all’agevolazione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere un ISEE ordinario in corso di validità di importo pari o inferiore a 35.000 euro; avere una età inferiore a 36 anni, ovvero non aver compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data del 31/12/2023 così come ogni altro componente del proprio nucleo familiare; essere intestatari di utenza TARI relativa all’abitazione di residenza, o essere un componente del nucleo familiare nel quale è presente l’intestatario dell’utenza, o essere residenti nella medesima abitazione nella quale risulta iscritto altro intestatario TARI, qui residente. Ai beneficiari verrà assegnato un contributo economico fino ad un massimo del 40% di quanto dovuto e pagato per la tassa TARI 2023 per l’utenza domestica dell’abitazione di residenza. Gli eventuali residui verranno distribuiti fino ad un massimo del 50% di quanto dovuto e pagato. Bonus Anziani 2023 Fino alle ore 12 del 18 gennaio è possibile presentare domanda per i contributi 2023. Il bonus è finalizzato a favorire un miglioramento della qualità della vita delle persone anziane in condizione di vulnerabilità, garantire loro la permanenza nel proprio domicilio mantenendo una buona condizione di vita. Il contributo è pensato per le persone anziane non autosufficienti residenti presso la propria abitazione nel Comune di Pisa. I contributi verranno assegnati fino a esaurimento delle risorse che ammontano a 410.000 euro. Il valore del contributo sarà determinato sulla base del numero delle istanze ammesse, ma non supererà i 2.400 euro annui. È requisito soggettivo tassativo e imprescindibile che la persona anziana non autosufficiente sia: in vita sia nel momento della presentazione dell’istanza che dell’assegnazione del contributo; residente nel Comune di Pisa; non ricoverato in modo definitivo presso una struttura residenziale sanitaria assistita. È possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. Possono presentare domanda le persone: di età uguale o superiore 65 anni; con reddito ISEE dell’anno corrente uguale o inferiore a 25.000 euro annui; residenti nel Comune presso la propria abitazione, alla data di presentazione della domanda; disabili in condizione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) e/o con un’invalidità riconosciuta al 100%. Contributi “Sport per Tutti” Per il bando “Sport per Tutti”, rivolto sia alle famiglie con bambini che agli adulti over 65, è possibile presentare domanda fino alle ore 23.59 del 14 gennaio. Per il bando destinato a promuovere l’attività sportiva tra i giovanissimi, ma anche tra le persone adulte, l’Amministrazione ha messo a disposizione 50mila euro. Le domande devono essere presentate tramite il sito web del Comune di Pisa – Servizi on line, area Sport compilando l’apposito modulo on line. Occorre essere in possesso di accesso con SPID che, nel caso del bando rivolto alle famiglie, deve appartenere al genitore o tutore del minore. Per ulteriori informazioni o per avere aiuto nella compilazione delle domande on line, è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Pisa: Palazzo Cevoli, Via San Martino 108 (Tel. 050.910988 – 050.910950). Sport per Tutti – Famiglie con bambini (6-18 anni) Possono richiedere il contributo i nuclei familiari con bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni non compiuti, residenti nel Comune di Pisa interessati a praticare attività sportive presso i soggetti accreditati al progetto. L’elenco dei soggetti che hanno aderito all’iniziativa e delle discipline che rientrano nel progetto è disponibile nella pagina Servizi online, sezione Sport – Sport per tutti 2023-24 (giovani). I nuclei familiari devono possedere un ISEE in corso di validità fino al massimo di 25.000 euro. L’entità del contributo omnicomprensivo è di 150 euro a bambino, fino ad un massimo di 450 euro a famiglia e viene erogato sulla base della graduatoria stilata in ordine decrescente sulla base della dichiarazione Isee. Il contributo, sarà corrisposto direttamente ai soggetti sportivi accreditati a rimborso del voucher - buono sconto che le famiglie ricevono per l’attività sportiva scelta e riferito al bambino residente nel Comune di Pisa, che è risultato beneficiario del contributo. Sport per Tutti - Adulti over 65 Possono partecipare soggetti interessati con un’età che parte dai 65 anni (anche da compiersi entro il 31.12.23), e residenti stabilmente nel Comune di Pisa interessati a praticare sport/attività sportive presso i soggetti accreditati al progetto. L’elenco dei soggetti che hanno aderito all’iniziativa e delle discipline che rientrano nel progetto è disponibile nella pagina Servizi online, sezione Sport – Sport per tutti 2023-24 (adulti). Gli interessati devono possedere un ISEE in corso di validità fino al massimo di 25.000 euro L’entità del contributo omnicomprensivo è di 150 euro e viene erogato sulla base della graduatoria stilata in ordine decrescente secondo la dichiarazione Isee presentata. Il contributo, sarà corrisposto direttamente ai soggetti sportivi accreditati a rimborso del buono sconto che i beneficiari ricevono per l’attività sportiva scelta.

M.B.