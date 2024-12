Bonus e ore per i colleghi in difficoltà. Il welfare virtuoso si fa a Cascina

Ci hanno lavorato quasi un anno e mezzo. Poi, la firma: un accordo integrativo che punta "a migliorare le condizioni dei dipendenti". Come? Sicurezza, formazione, ma anche bonus bebè e matrimonio con centinaia di euro per ognuno di questi eventi e un monte ore da regalare ai colleghi con bambini piccoli o in difficoltà. L’azienda, la Ceccotti Collezioni, che si occupa di design d’eccellenza Made in Italy e che fa parte del gruppo americano Poltrona Frau, ha una sede a Cascina (Pisa), proprio nella città del mobile, dal 2018. L’accordo integrativo rispetto al contratto collettivo è stato siglato con la Filca Cisl Pisa, rappresentata dal responsabile Nando Paragliola. Grazie al confronto e alla collaborazione delle Rsu, della Filca Cisl Toscana con Ulrica Bindi e Andrea Cardini, è stata raggiunta "un’intesa che unisce obiettivi aziendali e benessere dei dipendenti, creando un modello virtuoso di dialogo e innovazione". Un’ottantina di dipendenti, "molti i prodotti realizzati a mano, nonostante la presenza di macchinari innovativi".

Tra i temi dell’accordo, gli incentivi per eventi familiari: come nascita dei figli e nozze; l’aumento dei piani formativi, con il coinvolgimento delle Rsu, "dedicati alla crescita professionale dei dipendenti"; ma anche più prevenzione e sicurezza con misure ad hoc per migliorare gli ambienti e un monitoraggio continuo. Ma soprattutto, la "Banca ore solidale" con cui si estende la possibilità di "cedere ferie, permessi e ore lavorative non solo ai colleghi con figli minori, ma anche ad altri dipendenti in difficoltà". "Un modello che rafforza il ruolo dell’azienda come simbolo di eccellenza italiana, ma valorizza anche le persone. Grazie a queste misure, mi auguro che l’azienda possa incrementare produzione e vendite, continuando a essere un fiore all’occhiello del settore del lusso", commenta Paragliola. Questo è il risultato "dell’impegno di Filca Cisl con il general manager della Ceccotti Collezioni, Andrea Cicalini. Un ringraziamento particolare va alla Rsu e a Ulrica Bindi e Andrea Cardini, che con il loro ruolo fondamentale hanno reso possibile il traguardo".

Il general manager aggiunge: "L’accordo è un esempio virtuoso di collaborazione tra azienda e sindacato, dimostrando che il dialogo e la condivisione degli obiettivi possono portare benefici concreti per tutti. Siamo un’azienda attenta ai suoi lavoratori e al loro benessere. L’obiettivo è il lavoro sostenibile e inclusivo per il futuro".