Bonus Bebé Come presentare la domanda

La domanda per il Bonus Bebè 2023 può essere presentata attraverso: il portale INPS online, accedendo con le proprie credenziali o tramite SPID; oppure tramite il contact center integrato INPS, contattabile al numero 803 164, gratuito da fisso, o allo 06 164 164; oppure utilizzando gli Istituti di patronato e CAF che erogano questo tipo di servizi. La richiesta va fatta solamente una volta all’anno, ed è possibile modificarla aggiungendo eventuali nascite future, ricordandosi di compilare in parallelo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. L’importo dell’Assegno Unico Universale che va a sostituire il Bonus Bebè e il Bonus Figli viene erogato secondo le seguenti modalità: tramite IBAN, che va specificato in fase di richiesta; in contanti presso un ufficio postale del territorio; tramite accredito sulla carta per i possessori dell’RDC. Gli importi variano da un massimo di 175 euro mensili per ogni figlio, per chi ha fino a 2 figli minori e un reddito massimo di 15.000 euro, a un minimo di 50 euro per ISEE superiori a 40.000 euro. Sono poi previste delle maggiorazioni per le famiglie numerose, per madri con età inferiore ai 21 anni, per chi ha figli disabili a carico e per nuclei con entrambi i genitori lavoratori.

Alessandra Alderigi