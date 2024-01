Bonamici Musica a Palazzo Blu

La scuola di musica Bonamici, da sempre attenta al valore educativo della musica, organizza una serie di concerti dedicati a un pubblico di bambini e ragazzi, ciascuno dedicato alla scoperta di un grande protagonista della storia della musica colta. Il 27 gennaio alle 10 presso l’Auditorium di Palazzo Blu, andrà in scena il secondo appuntamento di questa rassegna intitolata "Momenti musicali. Introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi". Grazie al contributo di Fondazione Pisa, che ha finanziato il progetto, gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria. Gli spettatori saranno condotti in un affascinante percorso alla scoperta della vita e della musica di Johann Sebastian Bach. La presenza di una voce recitante avrà il compito di guidare il pubblico, descrivendo le principali caratteristiche dei brani eseguiti, inoltre saranno proiettate una serie di immagini per aiutare i piccoli ascoltatori a comprendere meglio l’argomento.

Saranno eseguite musiche originali di Bach nella formazione clavicembalo, violino, flauto e oboe, con tre concertisti d’eccezione: Martino Noferi ai fiati, Carlo Pernigotti al cembalo e Luisa Di Menna al violino. Per informazioni è possibile consultare il sito internet della scuola www.scuolabonamici.it oppure telefonare al numero 3480414547. La violinista Luisa Di Menna svolge attività concertistica con varie formazioni cameristiche e gruppi di musica antica. Ha partecipato a incisioni discografiche per Hyperion, Naxos e Brilliant classics. ha suonato sotto la direzione di Riccardo Muti, Daniel Oren, Nicola Luisotti, Pinchas Steinberg e Lu Jia. Martino Noferi, flautista dolce e oboista barocco, svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero con numerosi ensemble di musica antica.

E’ stato da diretto da maestri di primo piano della musica come Lawrence King, Rinaldo Alessandrini, Jordi Savall, Jean-Claude Malgoire. Ha fondato e dirige il consort La Cappella de’ Pazzi e ha al suo attivo svariate registrazioni radiofoniche e televisive. Carlo Pernigotti, infine, dopo essersi diplomato in pianoforte a Lucca e in clavicembalo a Firenze, ha svolto negli anni un’intensa attività concertistica con entrambi gli strumenti, sia come solista che in collaborazione con ensemble e orchestre da camera e solisti.