Bonamici Gremigni al timone

È Lorenzo Gremigni il nuovo presidente della scuola di Musica "Bonamici". Il cambio al vertice arriva a seguito delle dimissioni di Antonella Riacci, per due anni presidente della scuola. Gremigni, noto avvocato da sempre interessato allo studio della musica, in particolare del canto solistico o in formazioni corali, è un appassionato cultore di lirica e produzione sinfonica, ma soprattutto è conosciuto in città per lo studio e la diffusione del vernacolo pisano, sia come scrittore che come attore ed animatore di gruppi teatrali, coi quali ha conseguito numerosi riconoscimenti.

La scuola Bonamici rappresenta una delle realtà più vive nel panorama musicale cittadino, con oltre 400 allievi di tutte le età, 40 insegnanti specializzati e circa 50 diversi corsi a indirizzo professionale o amatoriale di ogni strumento musicale. "Questa inaspettata nomina è per me un onore ma anche un’emozione – spiega Gremigni – dato che venticinque anni fa sono stato allievo della Bonamici nella classe di musica antica allora diretta dall’indimenticabile Ottaviano Tenerani. Insieme a me c’era anche Alessandro Luongo, oggi uno dei più apprezzati baritoni sui palcoscenici lirici di tutto il mondo. Da parte mia, la musica è rimasta una delle principali passioni per cui ho accolto volentieri la proposta di mettermi a disposizione per rappresentare una scuola che mostra al meglio che cosa si può fare di bello insegnando musica specialmente ai giovani ed anche ai più piccoli. Confido nel sostegno dei consiglieri con maggiore esperienza di me per portare avanti quanto fatto sinora e ampliare ulteriormente gli orizzonti di una scuola sempre più apprezzata dagli allievi, dai genitori e dalle istituzioni".

"Siamo estremamente soddisfatti della nomina di Lorenzo Gremigni – afferma la direttrice Angelica Ditaranto – e sicuri che il suo grande entusiasmo, unito alla serietà e competenza che lo contraddistingue, sapranno dare un importante impulso alla Scuola, come realtà sempre più forte e a servizio del territorio". La Scuola valorizza innovazione, creatività, musiche senza esclusione di genere o provenienza, dal Medioevo al Rinascimento, dal Barocco fino al repertorio contemporaneo, dalla musica colta al Jazz e al repertorio moderno, investendo in modo particolare nella formazione musicale dei più piccoli, a cui è dedicato un dipartimento molto attivo.