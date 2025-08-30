Perché serve il piano casa

Perché serve il piano casa
Blitz del Nas in uno bagno. Maxi sanzione
30 ago 2025
ENRICO MATTIA DEL PUNTA
Blitz del Nas in uno bagno. Maxi sanzione

Controlli dei Nas negli stabilimenti balneari. Nel pomeriggio del 28 agosto, i carabinieri del Nas di Livorno, nell’ambito dell’operazione "Estate Tranquilla 2025" disposta dal Comando carabinieri per la tutela della salute, hanno eseguito un controllo in uno stabilimento balneare, a Marina di Pisa. Durante l’ispezione al bar ristorante della struttura, i militari hanno riscontrato "gravi irregolarità nella conservazione degli alimenti". Sono stati trovati circa 40 kg di prodotti carnei e ittici, tra cui salmone, branzino, orata, tranci di carne, roastbeef e impasto di salsiccia, conservati in frigoriferi e congelatori. Gli alimenti, alcuni dei quali posti sottovuoto o congelati, da quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma - erano "privi delle etichette obbligatorie che ne indicassero tipologia, data di lavorazione, data di scongelamento o scadenza". Inoltre, è stato accertato che alcuni prodotti "avevano superato la data di validità". Il gestore è stato segnalato alle autorità sanitarie e amministrative per aver omesso di applicare le procedure previste dal piano di autocontrollo dell’attività. I carabinieri hanno proceduto al sequestro cautelare dei 40 kg di alimenti non conformi, il cui valore stimato è di circa 1.000 euro. Al titolare è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. L’intervento "rientra nella campagna di controlli mirati a garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori durante la stagione estiva".

