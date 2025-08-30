Blitz del Nas in uno bagno. Maxi sanzione

Controlli dei Nas negli stabilimenti balneari. Nel pomeriggio del 28 agosto, i carabinieri del Nas di Livorno, nell’ambito dell’operazione "Estate Tranquilla 2025" disposta dal Comando carabinieri per la tutela della salute, hanno eseguito un controllo in uno stabilimento balneare, a Marina di Pisa. Durante l’ispezione al bar ristorante della struttura, i militari hanno riscontrato "gravi irregolarità nella conservazione degli alimenti". Sono stati trovati circa 40 kg di prodotti carnei e ittici, tra cui salmone, branzino, orata, tranci di carne, roastbeef e impasto di salsiccia, conservati in frigoriferi e congelatori. Gli alimenti, alcuni dei quali posti sottovuoto o congelati, da quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma - erano "privi delle etichette obbligatorie che ne indicassero tipologia, data di lavorazione, data di scongelamento o scadenza". Inoltre, è stato accertato che alcuni prodotti "avevano superato la data di validità". Il gestore è stato segnalato alle autorità sanitarie e amministrative per aver omesso di applicare le procedure previste dal piano di autocontrollo dell’attività. I carabinieri hanno proceduto al sequestro cautelare dei 40 kg di alimenti non conformi, il cui valore stimato è di circa 1.000 euro. Al titolare è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. L’intervento "rientra nella campagna di controlli mirati a garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori durante la stagione estiva".