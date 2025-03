Blitz dei Nas in un ristorante. Chiusura e multa

Un ristorante di Pisa è stato chiuso a seguito di un’ispezione dei carabinieri del Nas di Livorno, che hanno riscontrato gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il locale - riferiscono i militari - versava in condizioni precarie, con sporco non rimosso, residui di lavorazione sui pavimenti e all’interno dei frigoriferi, e incrostazioni di unto sulle attrezzature. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare, e ha portato alla segnalazione della titolare del ristorante alle autorità sanitarie e amministrative. L’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di preparazione e somministrazione alimenti, al fine di tutelare la salute pubblica. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro.