Una bisca clandestina con tornei di poker illegali. Scattano le denunce

Pisa, 7 febbraio 2025 – Una bisca clandestina a Pisa. La scoperta è stata fatta nel contesto di un'operazione mirata alla lotta contro il gioco d'azzardo e le scommesse clandestine da parte dei finanzieri del Comando Provinciale. L’inchiesta è partita attraverso il monitoraggio dei social media.

Scoperta bisca nel quartiere Ospedaletto

Si tratta di un'associazione sportiva situata nel quartiere Ospedaletto di Pisa, che organizzava tornei di poker, altamente illegali, utilizzando la variante americana del Texas Hold’em. Tali tornei venivano pubblicizzati sul web tramite locandine che annunciavano eventi periodicamente, consentendo ai giocatori, che avessero esaurito le fiches iniziali, di continuare la partecipazione con ulteriori esborsi di denaro. Questa modalità, illecita, non solo coinvolgeva fattori di incertezza elevati ma accentuava l'alea sulle abilità dei partecipanti, configurandosi quindi come gioco d'azzardo, perseguibile penalmente.

Indagine e perquisizioni

L’indagine ha portato all’individuazione di una bisca clandestina molto frequentata, inclusi avventori con precedenti penali specifici. Durante il blitz dei finanzieri all'interno dei locali, 26 persone sono state trovate coinvolte in partite di poker svolte illegalmente, in assenza delle autorizzazioni richieste. Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare 900 euro in contanti, provento delle puntate, oltre a numerose fiches usate al posto del denaro. La struttura, consistente in cinque stanze allestite per il gioco, è stata sigillata. Gli organizzatori e i croupier sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di esercizio di giochi d’azzardo.