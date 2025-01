Binario Vivo "Alla ricerca del Re Sentiunpò"

Torna l’appuntamento con il teatro per bambini e famiglie al Teatro Nuovo di Pisa. Oggi alle 17 va in scena lo spettacolo “Alla ricerca del Re Sentiunpò”, una produzione Binario Vivo con la regia di Carlo Scorrano e l’interpretazione dello stesso Scorrano con Francesco Salvadore.

La storia è quella di un re che non ha mai visto nessuno, il Re Sentiunpò. Malgrado questo però tutti sanno chi sia, è un re che ama le storie e che gira per il Mondo per ascoltarne il più possibile, meglio se nuove. Un famoso raccontastorie con il suo prode aiutante, sono sulle sue tracce da anni. Hanno girato in lungo e in largo i quattro angoli del pianeta senza però riuscire a trovarlo, ma quando rassegnati stanno per rinunciare nel loro intento, un colpo di scena riaprirà il dipanarsi della storia, e il divertimento è assicurato.

Spettacolo adatto a bambini sopra i tre anni. Biglietti adulti 8 euro, 7 euro ridotto convenzionati, bambini 6 euro. Info e biglietti online: https://www.teatronuovopisa.it/alla-ricerca-del-re-sentiunpo/

Botteghino aperto un’ora prima di ogni spettacolo o il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19 in Piazza della Stazione 16, Pisa. Informazioni: e-mail: [email protected] telefono: 3923233535.

Lo spettacolo fa parte del cartellone 2024/2025 del Teatro Nuovo sostenuto da Fondazione Pisa e Unicoop Firenze. Per partecipare agli eventi del Teatro Nuovo è richiesta la tessera annuale di Binario Vivo APS (solo adulti), al costo di 3 euro. Tesseramento online: https://www.cloud32.it/GES/pub/iscrisocio/232333/01