Bilaterialità: l'evento per le imprese e i suoi lavoratori a Cascina

Cascina, 18 febbraio 2024 - Si terrà martedì 20 febbraio alle 15 alla Biblioteca Comunale Peppino Impastato, l'iniziativa a cura di CNA Pisa "La Bilateralità: vantaggi per le imprese e i suoi lavoratori". L'evento ha il patrocinio del Comune di Cascina ed è organizzato dall'associazione di categoria pisana in collaborazione con Ebret (Ente Bilaterale per l'Artigianato Toscano), Fin.Art. CNA e Banca di Castagneto Carducci.

"Le misure EBRET consistono in contributi a fondo perduto a favore delle aziende iscritte per i seguenti ambiti di intervento: innovazione aziendale, certificazioni di qualità, autoproduzione energetica, internazionalizzazione e promozione, maternità imprenditrici, ricambio generazionale, sicurezza sul lavoro, ripristino attività da calamità naturali" scrive il CNA Pisa in una nota.

Inoltre, per Misure EBRET per aziende e dipendenti si intende anche: frequenza asili nido, genitore non autosufficiente, abbonamento trasporto casa/scuola, figli o coniugi portatori di handicap, ma anche l'acquisto libri scolastici, astensione maternità/adozione, abbonamento trasporto casa/lavoro.

Saranno presenti all'iniziativa Gianluca Volpi, direttore EBRET, Serena Deales, consulente FINART CNA, Elena Dal Canto, direttrice patronato CNA Pisa Epasa-Itaco e Gianluca Marini, Capo area nord Banca di Castagneto Carducci. Modera l'evento Simone Romoli, coordinatore sindacale area pisana di CNA Pisa. La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link: https://forms.gle/hUkuLappZTzcYYA88