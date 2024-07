Boom del bike sharing, così Pisa è al top in Italia

Pisa, 10 luglio 2024 – Pisa vive un vero e proprio boom del bike sharing che la colloca nella classifica delle migliori cinque città italiane secondo uno studio condotto da Legambiente e Confindustria Acma (associazione nazionale ciclo motociclo accessori). L’analisi rivela infatti che la nostra città è terza in Italia per l’offerta: 9 bicilette noleggiabili ogni 1000 abitanti alle spalle di città molto più grandi come Milano e Padova, ma anche davanti nettamente a Firenze e Bergamo. Inoltre, la città della Torre coglie un più che lusinghiero quarto posto assoluto con nel numero dei prelievi, ovvero di utenti che quotidianamente utilizzando il bike sharing negli spostamenti sulle nostre strade. Un dato sorprendente soprattutto se comparato alle altre città che si piazzano davanti a Pisa e che, in termini assoluti, hanno un’utenza decisamente più vasta: Firenze, Bologna e Lecce. Risultati, secondo lo studio Legambiente-Confindustria Acma, determinati anche dalle politiche di incentivazione adottate dai Comuni: Pisa lo ha fatto nel 2022, spiega il report, approvando "misure di incentivazione per programmi di Bike to Work" (gli schemi di incentivazione economica del tragitto casa-lavoro in bicicletta con rimborso chilometrico fra i 20 e i 25 centesimi a km fino ad un massimo di 40/50 euro al mese)".

Già il rapporto sull’ecosistema urbano 2023 premiava Pisa per quanto riguarda l’uso del bile sharing confermando la propensione della città a inserirsi sempre di più tra quelle più all’avanguardia nella speciale classifica della mobilità green con un’offerta di oltre mille biciclette tra quelle muscolari e a pedalata assistita e 600 monopattini elettrici. Numeri rivendicati con orgoglio anche dall’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone: "Non possiamo più essere solo una società si occupa di parcheggi - disse allora - ed è chiaro quindi che il focus per i prossimi anni non può che essere quello di implementare la nostra flotta". A Pisa, oltre al servizio CicloPi (poco più di 100 biciclette), opera nello sharing la società Ridemovi con le seguenti tariffe: biciclette tradizionali: 1,20 euro per 20 minuti di viaggio. e o,25 al minuto più un euro di sblocco per le e-bike.

Gab. Mas.