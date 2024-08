Benvenuto al talento. La carica dei 120 sognando un posto alla Scuola Sant’Anna

di Mario Ferrari

"Oggi è una giornata importantissima: è l’inizio della vostra nuova avventura universitaria". Con queste parole la rettrice della Scuola Sant’Anna, Sabina Nuti, ha salutato ieri i ragazzi e le ragazze che affrontavano gli scritti di ingegneria, prima prova del concorso di ammissione per entrare all’ateneo d’eccellenza pisano. Sono stati centoventi i giovani che, dopo aver superato una prima fase di selezione online, si sono radunati all’ombra della mangrovia davanti al cancello del polo Porta Nuova, pronti a varcare la soglia del mondo universitario. Alcuni erano accompagnati dai genitori, altri in gruppi di amici, e tutti speravano di essere tra i 14 che saranno ammessi alla Scuola. "Tutti i ragazzi e le ragazze che si sono presentati erano attesi e benvoluti - ha affermato la rettrice -. Il nostro ateneo valorizza chi si mette in gioco e i candidati hanno dimostrato impegno, voglia, disponibilità e capacità. Alla Sant’Anna facciamo il possibile per non ostacolare i talentuosi e meritevoli. Merito chiama merito, talento chiama talento".

In quest’ottica, tanto la rettrice Nuti quanto il prorettore Gabriele Pannocchia, presidente della scuola di ingegneria di Unipi presente alle prove, hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa ‘Pisa accoglie il talento’, che ha permesso a candidati e accompagnatori di visitare il complesso delle Mura e piazza del Duomo con degli sconti significativi. Un’iniziativa che, come spiega la Nuti, dà la possibilità "di vivere l’avventura universitaria con il respiro culturale che merita, scoprendo le bellezze di Pisa oltre il nostro ateneo". "Uno degli aspetti chiave di studiare in questa città - ha aggiunto il prorettore Pannocchia - è la possibilità di vivere circondati dalle università e dalla cultura. Garantire ai futuri studenti una conoscenza dell’unicità di Pisa, potendo scoprire la struttura e le bellezze della città, valorizza questa particolarità".

Anche il sindaco di Pisa Michele Conti ha voluto mandare un messaggio di auguri ai candidati che in questi giorni stanno affrontando le prove. "È un momento della vita importante per molti giovani che provengono da tante regioni italiane e che decidono di mettere alla prova le loro capacità di studio per entrare a far parte di una delle più prestigiose scuole d’eccellenza a livello nazionale e internazionale. Auguro a ciascun candidato di poter esprimere al meglio le proprie potenzialità, riuscendo ad accedere all’interno di un sistema di alta formazione che premia il merito e il talento: un sistema che costituisce un ascensore sociale importante". Conti ha sfruttato l’occasione anche per ricordare come Pisa, "città universitaria per eccellenza, della cultura, della scienza e dell’alta specializzazione", sia "lieta e orgogliosa di dare il benvenuto e accogliere tutti gli aspiranti studenti della Sant’Anna, mettendo a disposizione un’offerta di studio che si basa sulle eccellenti realtà locali dell’alta formazione e della ricerca, ma anche sulla qualità della vita che caratterizza il nostro territorio". Il tutto per valorizzare il primo approccio di ciò che la rettrice ha definito "un processo di crescita che i presenti oggi non dimenticheranno e che simboleggia l’inizio di una ‘rete del talento’ che accompagnerà questi ragazzi e ragazze per i prossimi anni".