Il pontificato di Pippo e San Tramoni. Tutti i meme di un Pisa da Serie A

Da Trump-Papa, Donald I, al "pontificato" di Pippo Inzaghi. La galassia dei meme non ha confini: che sia per vincere un’elezione e poi per governare (l’inquilino della Casa Bianca fa scuola) oppure per la promozione della squadra del cuore tra santificazioni e campanilismi annessi. E’ successo anche per il Pisa in Serie A (e ce lo aspettavamo) che fin da subito si è dimostrato un terreno fertilissimo per gli internettari che hanno rilasciato sul web una valanga di immagini divertenti e, a volte, anche irriverenti. Tra i meme più iconici, che sono diventati immediatamente virali con migliaia di condivisioni, c’è senza dubbio quello di mister Inzaghi vestito da Papa (creato probabilmente con l’intelligenza artificiale simile a quello di Trump-Papa apparso su Truth).

Un’altra versione diventata fin da subito popolare lo ritrae invece vestito da re con una spada in pugno: probabilmente appare nei panni di Re Artù. Secondo la leggenda, Artù guadagnò il diritto alla successione al trono britannico perché riuscì a superare una prova nella quale tutti gli altri candidati al trono avevano fallito: estrarre una spada conficcata nella roccia. Insomma, un po’ come il mister che è riuscito in un’impresa eroica riportando il Pisa in Serie A. Restando in tema di Papi e santi, è arrivata addirittura la "santificazione" da parte dei tifosi del bomber Matteo Tramoni. All’esterno dell’arena Garibaldi è stato affisso un meme-santino che lo raffigura: "San Matteo da Ajaccio", richiamando le sue origini corse. Non sono mancati i meme più irriverenti come quello che ritrae il difensore del Pisa Antonio Caracciolo che tiene alla catena Gianluca Lapadula, giocatore dello Spezia, ritratto con metà corpo di rottweiler. Un chiaro riferimento alla sconfitta degli spezzini nell’ultima partita contro la Reggiana e all’ascesa del Pisa in Serie A. Per il filone dei film fantascientifici - tanto amato dai memers - è stato affisso fuori dallo stadio il meme "Back to the future" ("Ritorno al futuro") creato dal duo comico "Pisa Mania" composto da Enrico Signorini e Dario Boldrini. La locandina del film cult anni ‘80 ritrae, in questa versione ironica, Pippo Inzaghi nei panni del protagonista Marty McFly e Alexander Knaster, proprietario russo-americano del Pisa, nei panni del bizzarro e geniale scienziato Doc Brown. Un meme azzeccatissimo perché il Pisa sembra essere salito sulla mitica macchina del tempo di Doc per ridare vita al sogno di migliaia di pisani.

Ilaria Vallerini