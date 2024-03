Benessere Interno Lordo con Luciana Delle Donne

Benessere interno lordo. Fare il bene fa bene a tutti: dare e darsi la nuova frontiera di ricchezza”. E’ il titolo del convegno che si svolgerà martedì 26 marzo alle ore 17.30 al Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi – Lungarno Galilei, 9). L’iniziativa è organizzata dal Comune di Pisa, Assessorato alle pari opportunità. Dopo i saluti istituzionali di Gabriella Porcaro, assessore alle pari opportunità del Comune di Pisa, Alessandro Tosi e Elena Del Rosso, rispettivamente direttore e presidente del Museo della Grafica, previsti interventi di Luciana Delle Donne, Ufficiale al merito della Repubblica e Carla Lunghi, docente di sociologia alla Cattolica di Milano. "Protagonista dell’incontro – dice l’assessore Gabriella Porcaro - è Luciana Delle Donne, imprenditrice sociale di Lecce, creatrice del marchio “Made in carcere” e dal 2023 Ufficiale al merito della Repubblica italiana. L’iniziativa vuole far conoscere il progetto etico da lei ideato, dopo aver scelto di abbandonare la carriera bancaria per fondare la Onlus Officina Creativa “e restituire un pezzo della sua fortuna agli altri”, offrendo alle donne detenute una concreta opportunità di riscatto sociale. Luciana ci parlerà della sua esperienza di vita e di questa nuova attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità e per promuovere la solidarietà. L’obiettivo è aiutare le donne detenute e non solo ad avere una seconda opportunità grazie ad un percorso formativo necessario al loro reinserimento nella società lavorativa e civile. Una “seconda opportunità” alle donne e una “doppia vita” ai tessuti. Sono convinta che la testimonianza di Luciana sarà occasione di forti stimoli per la nostra città ed in particolare per le realtà territoriali del terzo settore interessate a mutuare questo progetto di sartoria sociale". L’iniziativa rientra nella rassegna di eventi “Marzo delle Donne” organizzata dal Comune di Pisa, Assessorato alle pari opportunità, in collaborazione con il Consiglio cittadino per le pari opportunità.