Bellezza, iconografia e storia della Torre

L’Archivio di Stato si unisce al coro delle celebrazioni per la ricorrenza degli 850 anni della Torre con una mostra che resterà aperta al pubblico dal 25 maggio al 25 giugno a Palazzo Toscanelli, dal titolo "850 in equilibrio. Storia, bellezza e iconografia della Torre di Pisa". La mostra ripercorre, attraverso le carte conservate nell’Archivio di Stato, la storia dell’edificazione della Torre, caratterizzata da interruzioni e riprese dovute alla complessità ingegneristica e geologica che contraddistingueva sia la forma dell’edificio che la tipologia del terreno su cui fu costruito. "Si partirà dal documento più antico – spiega la direttrice dell’Archivio di Stato di Pisa Jaleh Bahrabadi -, una pergamena datata al 6 marzo 930 che riguarda una donazione alla Chiesa pisana, e dalle donazioni di Matilde di Canossa risalenti all’inizio del XII secolo, che andarono a sostanziare il patrimonio del Vescovato e, in seguito, dell’Opera del Duomo.

A seguire ci saranno le notizie legate alla cerimonia di posa della prima pietra, il 9 agosto 1174, evento celebrato in pompa magna come era consuetudine nel Medioevo. Si passerà poi al tardo Medioevo con gli interventi manutentivi e le disposizioni sull’uso del prato adiacente la Torre". "Nella storia della nostra città la costruzione della Torre ha rappresentato uno spartiacque – afferma l’assessore alla cultura Filippo Bedini – La mostra all’Archivio di Stato ci sembra il modo migliore per celebrare questa ricorrenza, tornando alle carte documentarie per sfatare falsi miti e fake news legati al Campanile". Il programma prevede anche il concerto dell’Ensemble ‘I bei legami’, organizzato dall’associazione Ex allievi della Scuola Superiore Sant’Anna che, nell’ambito della rassegna ‘Pur bella la vita. Musiche nei luoghi storici di Pisa’, quest’anno approda nella cornice dell’Archivio di Stato. Per il concerto si consiglia la prenotazione tramite mail al seguente indirizzo: [email protected]. L’associazione promuove la raccolta fondi a favore della fondazione Stella Maris di Pisa-Calambrone "allo scopo di informare la cittadinanza su alcuni aspetti riguardanti l’autoregolazione del comportamento e delle emozioni dei bambini", precisa Annarita Milone. Accanto alla mostra, è previsto un ciclo di incontri che aiuteranno a comprendere meglio le diverse ‘anime’ della Torre di Pisa: da edificio eretto per dimostrare la potenza della città fino alla sua consacrazione a modello di architettura classica. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nelle giornate dedicate agli eventi.

Stefania Tavella