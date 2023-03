Bebe Vio, un sorriso tutto pisano Trionfo nella Coppa del mondo

di Enrico Mattia Del Punta

Trionfale ritorno in pedana di Bebe Vio che conquista l’oro nel fioretto B tra l’entusiasmo del pubblico di Pisa. Un percorso netto nelle gare di Coppa del mondo di scherma paralimpica, in corso a Pisa presso gli impianti sportivi del Cus proprio in questi giorni. Le quattro giornate di gare sono valide per la qualifica ai Giochi Paralimpici di Parigi2024. Per la campionessa paralimpica, dunque, una striscia di vittorie nette culminate nella finale del fioretto dove si è sbarazzata facilmente della rivale cinese Rong Xiao, superandola con il punteggio di 15-6. Tra l’entusiasmo di tanti sportivi, tifosi e anche curiosi, che hanno incitato il nome "Bebe" fin dall’inizio. La giornata è partita bene per la schermitrice, ammessa direttamente all’eliminazione diretta e saltando la fase a gironi per diritto di ranking, l’azzurra ha debuttato superando per 15-2 la polacca Patrycja Hazera. Nei quarti di finale ha continuato la sua marcia battendo con il punteggio di 15-5 la giapponese Anri Sakurai.

Trascinata dal calore del pubblico di Pisa, la campionessa delle Fiamme Oro ha conquistato anche la semifinale imponendosi con un netto 15-3 sulla thailandese Saysunee Ragowska. È arrivato così il pass per la finalissima contro la cinese Rong Xiao. Con le tribune gremite di tanti supporter di Bebe che di fatto giocava in casa, la finale ha visto già nell’avvio piazzare da parte dell’azzurra un micidiale parziale di 4-0, e da lì, stoccata dopo stoccata, ha chiuso in trionfo per 15-6. Un grande successo per la "frontwoman" della scherma paralimpica italiana culminato nei festeggiamenti tra gli abbracci del Ct azzurro Simone Vanni, con il coordinatore della Nazionale paralimpica Dino Meglio, con il presidente federale Paolo Azzi, con il suo maestro Simone Mazzoni, il preparatore atletico Peppe Cerqua e tutta la squadra italiana che ha tifato forte per lei.

"Ho partecipato a molte tappe di Coppa del Mondo, a tre Europei, tre Mondiali e due Paralimpiadi, eppure in questi giorni mi sento agitata" aveva detto Bebe Vio, prima di tornare in pedana dopo lo stop di 566 giorni, ultime erano state le trionfali notti dei Giochi di Tokyo. Il venerdì di sport ha visto l’Italia festeggiare anche i bronzi nella sciabola maschile A di Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi. Oggi invece terza giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa, l’ultima dedicata alle prove individuali (di spada maschile e sciabola femminile), con chiusura domenica con le competizioni a squadre.