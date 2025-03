Arriva a Tirrenia il grande beach soccer

Pisa, 12 marzo 2025 - Dal 17 al 20 luglio il campionato italiano di Beach Soccer vivrà la sua fase finale, quella decisiva per l’assegnazione dello scudetto e delle promozione in Serie A1, proprio sulle spiagge pisane. Un appuntamento di altissimo livello, per la prima volta in città, organizzato dal Lenergy Pisa Beach Soccer, con il supporto di Confcommercio Provincia di Pisa e Sib Confcommercio Pisa. “Per la prima volta dalla nascita del campionato italiano di Beach Soccer, nonostante il crescente numero di località candidate e la contestuale riduzione delle tappe disponibili, alla città di Pisa è stato conferito l'onore e la responsabilità di ospitare una propria tappa. L'evento si svolgerà nella prestigiosa cornice del Centro Coni, una struttura di rilevanza nazionale e internazionale”. Entusiasta il presidente di Sib Confcommercio Provincia di Pisa Fabrizio Fontani per l'arrivo a Pisa di questa manifestazione: “E' un evento rappresenta un’occasione straordinaria per il nostro Litorale. Ospiteremo ben 20 squadre e circa 500 atleti, senza contare gli accompagnatori e gli staff tecnici. Si stima che l’evento porterà complessivamente circa 2000 presenze, generando un impatto positivo anche per il turismo e l’economia locale”. “Lo spettacolo del Beach Soccer non si fermerà alle finali di luglio. Già nelle settimane precedenti, si svolgerà un altro appuntamento di grande interesse: il Trofeo del Litorale Pisano di Beach Soccer per ragazzi, giunto alla sua terza edizione. Il torneo, in programma tra l’ultimo weekend di giugno e i primi due di luglio, rappresenta un’importante opportunità per i giovani talenti di mettersi alla prova e crescere nel mondo del Beach Soccer. L’obiettivo è quello di raggiungere circa 500 iscritti” prosegue Fontani. A sottolineare l'importanza dell'iniziativa il direttore generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Siamo orgogliosi di ospitare un evento di questa portata per la prima volta. Sarà una grande vetrina per il nostro Litorale, che avrà l’opportunità di mostrarsi nella sua bellezza e di dimostrare l’efficienza della nostra macchina organizzativa. Come Confcommercio, saremo pronti a fornire tutto il supporto necessario per garantire il successo di questa manifestazione”.