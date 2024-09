Beach Bocce, grande impresa. Daniele e Agnese argento italiano

I campioni regionali Agnese Casini e Daniele Gennai a Genova alle finali di Beach Bocce arrivano ad un soffio dall’impresa. I due atleti dell’Asd Pisa Bocce si fermano solo in finale, battuti per 12 a 8 dalla forte e favorita coppia emiliana. In terra Ligure, l’Emilia Romagna si conferma regina nella disciplina delle bocce da spiaggia, vincendo nelle specialità individuale, coppie e coppie miste. Proprio il torneo a coppie miste è stata la novità dell’edizione dei campionati italiani del 2024: per la prima volta al via, insieme appunto al torneo individuale e a quello a coppie.

La coppia pisana diventa così vice campione nazionale e proverà nei prossimi anni a prendersi il titolo, anche grazie all’attività crescente del movimento del beach bocce in Toscana, e sul litorale pisano in particolare. Grande Soddisfazione per Carlo Lazzeroni, consigliere regionale Fib e responsabile del beach bocce area pisana: "Ringrazio Agnese e Daniele per l’impegno e la passione con cui hanno affrontato queste stagioni - commenta Lazzeroni -, L’impegno ha portato i frutti delle vittorie e degli ottimi risultati in campo regionale e nazionale".

Gioia grande anche per tutto il club rossocrociato del Viale delle Piagge, nelle parole del presidente Paolo Duè: "Quello ottenuto a Genova da Agnese e Daniele è il miglior risultato mai ottenuto da un atleta del nostro club - asserisce Dué -, e quindi rimarranno in qualche modo nella nostra storia, ma ci fa piacere che ogni anno, al di là del risultato raggiunto, i nostri atleti partecipino alle competizioni nazionali, come crescita del nostro movimento".

I risultati ottenuti in questo periodo sono un motivo in più di soddisfazione per vivere e chiudere al meglio una stagione eccezionale, che si chiuderà con il campionato tra soci, al via Domenica 15 settembre (specialità petanque), dove tutta la realtà del Pisa Bocce (senior, juniores, diversamente abili) si confronterà nella prima gara delle cinque giornate previste, con la chiusura della stagione nel mese di novembre. Domenica sarà una giornata particolare per il Pisa Bocce, anche per la presentazione ufficiale dell’area bocce del Viale delle Piagge, affidata in gestione, tramite bando pubblico, e che sarà ufficialmente intitolata a Mario Gioli, che dell’Asd Pisa Bocce è stato vicepresidente.