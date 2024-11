Base militare Cisam. San Giuliano boccia

"Incompatibile con le esigenze di tutela" legate al parco. Così il consiglio comunale di San Giuliano Terme "ha bollato la realizzazione della base dei carabinieri al Cisam ed è il terzo comune dell’area pisana a esprimersi in tal senso, dopo Vecchiano, il cui sindaco è anche presidente della Provincia, e Calci, il cui sindaco Massimiliano Ghimenti ha sottoscritto la petizione ambientalista". Lo rendono noto le associazioni ambientaliste che hanno promosso la sottoscrizione per fermare il progetto. "I Comuni dell’area pisana, a parte Pisa - aggiungono gli ambientalisti - sono dunque contrari alla realizzazione della mega-base nel Parco, e due di essi, Vecchiano e San Giuliano, fanno parte degli enti che costituiscono la Comunità del Parco". La petizione è stata lanciata nelle scorse settimane da 14 associazioni ambientaliste e "ha superato le 3mila firme, tra quelle online, quelle pervenute per mail e quelle cartacee raccolte nei banchetti organizzati in città".