Bartelloni e Bottai omaggiano Enzo Jannacci

Pisa, 22 luglio 2024 - L'ultimo evento del mini-tour estivo di Fabrizio Bartelloni e Francesco Bottai, protagonisti nelle ultime settimane di numerosi incontri che coniugano in modo originale ed efficace racconto e musica dal vivo, sarà un omaggio a Enzo Jannacci. Un tributo, quello al cantautore milanese scomparso dieci anni fa, che vedrà mescolarsi la narrazione, il dialogo, le digressioni e l'aneddotica sulla vita e la formazione ed evoluzione artistica dell’artista, alternato ad alcuni dei suoi brani, celebri e meno celebri, eseguiti da Bottai, sul palco dello Spazio MuMu (via Lenin 155/D) di San Giuliano Terme, organizzatore della serata insieme alla Avvelenata- vini&vinili, mercoledì 24 luglio. “I nostri incontri di questa estate – racconta Bartelloni –, non solo hanno attirato molte persone, ma sono stati anche apprezzati in modo particolare. Ci siamo resi conto, infatti, che molte persone, oltre a subire l’indiscusso fascino di una esibizione dal vivo, amano anche scoprire un po’ dei percorsi, delle storie e dei retroscena che hanno accompagnato la nascita di una canzone, così come alcuni richiami o rimandi magari non immediati a volte annidati nei testi”.

Incontri, dunque, adatti a un pubblico di appassionati dell’artista, ma interessanti anche per chi ne abbia una conoscenza più approssimativa, o magari limitata ai suoi maggiori successi, proprio perché attraverso il succedersi e integrarsi della parola narrata e di quella cantata, della musica e del racconto ci si può addentrare diagonalmente tanto nella storia musicale che nella sua dinamica creativa. “Nel caso di Enzo Jannacci – precisa Bottai -, credo davvero che un approfondimento di questo genere sia non solo opportuno, ma necessario. Ancora oggi sono in tanti, direi in troppi, a non aver compreso appieno la grandezza di questo artista assolutamente unico nel panorama musicale italiano. Uno dei pochi, se non l’unico, a non aver avuto ‘padri’, ossia modelli di riferimento a cui si sia ispirato, divenendolo invece lui stesso per più di una generazione di cantautori, cabarettisti, attori, a riprova della sua originalità e versatilità”.

Per questo viaggio nel mondo al contempo ironico e stralunato, ma anche romantico, riflessivo e socialmente impegnato del grande Enzo Jannacci, l’appuntamento è a partire dalle 20 con l'aperitivo/cena e con spettacolo che avrà inizio alle 21:30. Info e prenotazioni al numero 3716520416.