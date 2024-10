Barbaricina. Nuova rotatoria scattano i lavori

Il quartiere di Barbaricina avrà presto una nuova rotatoria. Saranno ufficialmente inaugurati domani i lavori coordinati da Pisamo per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via Andrea Pisano, via Rook, via Tesio e via Due Arni, in Barbaricina. Si tratta di un intervento, fortemente richiesto dalla cittadinanza, che l’Amministrazione Comunale di Pisa ha programmato da tempo per agevolare lo scorrimento del traffico all’incrocio, necessario anche in ottica di sicurezza stradale, vista la pericolosità dell’incrocio più volte segnalata da parte dei residenti del quartiere. I lavori, diretti dalla municipalizzata Pisamo, porteranno alla realizzazione di una rotatoria di 2 metri di diametro, sormontabile, con finiture in resina altamente resistenti. L’importo dell’intervento è di circa 60mila euro.

Per permettere lo svolgimento dei lavori saranno adottate le seguenti modifiche al traffico. Nello specifico, dalle 9 di domani alle 18 del 16 novembre in via Rook-via Tesio-via Due Arni-via Andrea Pisano sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, su ambo i lati nei 20 metri precedenti la loro intersezione; inoltre è previsto il restringimento della carreggiata per lavori di riduzione dei marciapiedi, in prossimità della loro intersezione. Poi, dalle 9 del 4 novembre alle 18 del 16 novembre in via Rook dal civico 2 fino dall’intersezione con via Andrea Pisano è previsto un senso unico di marcia con direzione via Due Arni. Per quanto riguarda invece il tratto di via Tesio dall’intersezione con via Due Arni fino a quella con via Ranieri Galletti è prevista l’istituzione del senso unico di marcia con direzione via Fossa Ducaria.

In via Andrea Pisano tratto da via Visconti fino all’intersezione con via Tesio sarà invece chiusura al transito veicolare ad esclusione dei veicoli dei residenti e diretti attività commerciali, fino al civico 188; per i veicoli in transito su via Due Arni con direzione via Aurelia ci sarà l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Rook, con direzione via Tesio. Infine, per i veicoli in transito su via Rook con direzione via Due Arni, vige l’obbligo di proseguire dritto verso via Tesio o di svoltare a destra verso via Due Arni.