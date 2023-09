Barbaricina e Porta a Mare, Pisa: 3mila euro al metro - Analisi Mercato Immobiliare

Tra rincari e rialzi dei tassi dei mutui, rallenta il mercato immobiliare. In tutto il Paese – come trend – e anche a Pisa. "Il mercato immobiliare italiano, in questo momento – ha spiegato Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi Gruppo Tecnocasa - sta mettendo in evidenza un rallentamento sull’onda dell’aumento dei tassi di interesse che sta limitando l’accesso al credito alle fasce più basse di reddito e sta riducendo, in generale, la disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti".

"Infatti, nei primi tre mesi del 2023 i dati dell’Agenzia delle Entrate hanno rilevato una contrazione dei volumi di compravendite a livello Italia dell’8,3% – aggiunge –. Dai primi risultati delle analisi che come ufficio studi stiamo conducendo, la prima parte del 2023 ha registrato un discreto aumento delle compravendite a uso investimento che sono passate da 16,8% a 19,6%. In diverse metropoli abbiamo di fatto segnalato un forte aumento degli acquisti finalizzati alla messa a reddito o semplicemente per difendere il capitale dall’incertezza del periodo". Uno sguardo ai prezzi di mercato della città. Si va dai 1400 ai 3500 euro al metro quadrato a seconda delle zone: le variazioni dipendono dalla localizzazione, se si tratta di abitazione signorile nuova o usata. Siamo sopra i 3000 euro al metri in Barbaricina; prezzi in su anche a San Piero e La Vettola, sopra i 2500 euro al metro, in particolare sulle nuove costruzioni, signorili o come valutazione media. Porta Mare resta tra le zone di livello alto con 3mila euro al metro quadrato sugli immobili signorilini nuovi. Mercato più a portat di tasca sull’economico usato – siamo anche mediamente sui mille euro al metro quadrato – a Porta Fiorentina, Putignano, San Giusto e San Marco. Leggermente più quotati gli immobili in Sant’Ermete. Mediamente il mercato è in calo, su tutta Pisa e Provincia, secondo la rilevazione di Tecnocasa del 3,1%.

Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in temini di numero di annunci pubblicati, da quanto apprendiamo, sono questi: Centro Storico, Stazione, Tirrenia, Marina di Pisa, Quartiere San Giusto, Quartiere Santa Maria, Ospedaletto, Quartiere San Francesco. In assoluto la zona più presente negli annunci immobilari è centro storico tra affitto e vendita attualmente presenti. Con tutti i rincari anche le locazioni sono in crescita come costo. Secondo le ultime rilevazioni mediamente vengono richiesti 12,26 al mese per metro quadro, con un aumento del 10,25% rispetto ad un anno fa.

Carlo Baroni