Barbara donna di scienza: "Concreta e preparata persona davvero rara"

di Michele Bellandi*

Barbara era l’essenza dell’agire, del fare, del trovare soluzioni. Aveva una capacità straordinaria di risolvere qualsiasi problema, grazie a una competenza solida in ambito medico e psichiatrico. E, laddove non aveva conoscenze specifiche, si informava: era curiosissima. Univa queste due caratteristiche – competenza e curiosità – con una volontà instancabile di risolvere i problemi.

Un altro aspetto fondamentale di Barbara era il suo profilo basso: non amava apparire, non cercava visibilità o andare sui giornali, nemmeno per le cose positive. Il suo interesse era fare, perché riteneva giusto farlo. Uno degli insegnamenti più importanti che mi ha trasmesso è che, quando cerchi di fare la cosa giusta – per te, per la comunità, per gli altri – tutto si semplifica: la vita, la scuola, ogni decisione diventa più semplice.

Questa sua guida interiore, legata a un ideale superiore e mai a un interesse personale egoistico e di parrocchia, questo la rendeva quasi imbattibile. Non agiva per egoismo, né per vantaggi di parte. E questo la distingueva nettamente dalla cultura odierna, spesso incentrata sull’apparire, sul dire più che sul fare, con fini egoistici o di partito e molto spesso senza una reale conoscenza dei temi trattati. Barbara era l’opposto: concreta, preparata, determinata.

Se dovessi riassumere la sua essenza e le infinite sfaccettature della sua personalità, direi che questa era una delle sue qualità più distintive, un tratto che a mio avviso merita di essere sottolineato.

*compagno della dottoressa Barbara Capovani