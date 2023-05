Barbara Capovani, la figlia Alice: “Mia mamma sarebbe stata contenta di questa iniziativa”

Pisa, 3 maggio 2023 - "Mia mamma Barbara Capovani sarebbe stata molto contenta di questa iniziativa. E' impossibile scindere lei persona da quello che era lei professionalmente".

Alice, la figlia più grande, ricorda la madre uccisa fuori dal reparto che dirigeva al Santa Chiara. Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Pisa ha organizzato un incontro pubblico per ricordarla invitando anche la famiglia della psichiatra.

In carcere, accusato di questo delitto, si trova Gianluca Paul Seung che era stato ricoverato nel 2019 nel Servizio della psichiatria territoriale ASL, la dottoressa sveva firmato le sue dimissioni.

Un pomeriggio alla Camera di Commercio, quello del 3 maggio, in cui si sono succeduti tanti pensieri per la professionista da parte dei colleghi e delle autorità. "La sua straordinarietà - ha aggiunto la figlia medico specializzando in Ginecologia - stava nel fare le cose ordinarie con tanto impegno rendendole straordinarie. I litigi che avevamo erano sempre legati allo studio, e vi assicuro che io sono una che studia. È l'unico modo per emanciparsi e ottenere ciò che si vuole, mi diceva".

La giovane dottoressa ha poi ringraziato i colleghi per aver istituito una borsa di studio in memoria della madre.

Antonia Casini