Bando per titoli ed esami per un posto di assistente Ordine dei Medici di Pisa lancia concorso per titoli ed esami per posto con contratto di Formazione e Lavoro per 12 mesi. Età 18-32 anni, 36 ore settimanali. Possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Scadenza domande 10 gennaio 2024.