Bando per assegnazione di contributi per spese veterinarie e farmaci per gli animali

Vicopisano (Pisa), 15 novembre 2023 - E' stato prorogato dall'Amministrazione Comunale di Vicopisano, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale presentare domande nell'ambito del bando per l’assegnazione di contributi per prestazioni veterinarie e per l’acquisto di farmaci per gli animali di affezione, effettuate dal 1° Gennaio di questo anno. FRANCHI - "Possono fare domanda online, entro il 31 dicembre, i residenti nel Comune, purché siano proprietari dell’animale - spiega l'assessore Fabiola Franchi - o i familiari inseriti nello stato di famiglia. È possibile presentare una sola una domanda per nucleo familiare, per un massimo di due animali d’affezione (cani e gatti), con priorità per i cani che sono stati adottati - prosegue l'assessore Fabiola Franchi -. L'istanza può essere presentata dal proprietario o da un familiare purché, quest’ultimo, sia inserito nello stato di famiglia del proprietario dell'animale o degli animali e l’agevolazione consiste in un rimborso del valore di 100 euro per le spese veterinarie o l’acquisto di farmaci veterinari - conclude l'assessore Fabiola Franchi -". FERRUCCI - "Alla chiusura del bando, come detto prorogata al 31 dicembre 2023 - aggiunge il sindaco Matteo Ferrucci - si definirà la graduatoria dei beneficiari che verrà pubblicata sul sito web del Comune, con indicazione del numero di protocollo delle domande. I beneficiari riceveranno altresì comunicazione all'indirizzo mail indicato nella domanda - prosegue il sindaco Matteo Ferrucci -. Tutte le informazioni sulla procedura e l'accesso online sono riportate sul sito www.comune.vicopisano.pi.it. Abbiamo fatto questa scelta della proroga, insieme alla Giunta - conclude il sindaco Matteo Ferrucci - perché riteniamo fondamentale che le persone non si trovino in difficoltà nel prendersi cura dei propri animali, tanto più che danno loro casa e affetto, e che gli animali stessi possano ricevere sempre le terapie di cui hanno bisogno"- BANDO - E' stato prorogato dall'Amministrazione Comunale di Vicopisano, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale presentare domande nell'ambito del bando per l’assegnazione di contributi per prestazioni veterinarie e per l’acquisto di farmaci per gli animali di affezione, effettuate dal 1° Gennaio di questo anno. M.B.