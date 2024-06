"Bandiera della Palestina nell’ufficio Pd in Comune"

"Pisa è storicamente schierata per la pace, la non violenza e la salvaguardia dei diritti umani. Per me è stato doveroso prendere posizione così come agire per garantire la maggiore coesione sociale possibile nella nostra città. Abbiamo esposto dall’ufficio Pd del Comune la bandiera della Palestina. Prendiamo parte in favore delle vittime e dei diritti umani, in mezzo al silenzio assordante della Giunta Conti". Lo afferma in una nota il consigliere comunale dem, Enrico Bruni. "Come consiglieri comunali - ha aggiunto - abbiamo condannato gli attacchi terroristici di Hamas e chiesto la liberazione degli ostaggi israeliani, ma nulla può giustificare quello che sta accadendo a Rafah e nella striscia di Gaza. Il popolo palestinese è vittima di una follia estremista e genocidaria. Sosteniamo la mobilitazione che sta portando avanti la piattaforma Students for Palestine con la tendata nel cortile di antichistica. Riconosciamo l’apartheid e le strategie di pulizia etnica subiti da 75 anni dal popolo palestinese, nonché la necessità oggi di rafforzare la soluzione ‘due popoli due stati’". Infine, Bruni si rivolge "a tutti i cittadini israeliani e ai componenti della comunità ebraica che vivono e studiano a Pisa e ai quali va tutto il nostro rispetto e vicinanza, perché sappiamo che loro stessi stanno vivendo una situazione grave e molti di loro non condividono le scelte del governo Netanyahu".