Banda dei supermercati. “Mi hanno derubata. Via soldi e cellulare"

Pisa, 31 agosto 2023 – La signora, ancora scossa, ha raccontato la sua esperienza. Perché da giorni, a Pisa e provincia, gira la banda dei furti nei parcheggi dei supermercati o comunque di attività commerciali. "Erano le 19.45 – ci spiega – e mi trovavo nell’area sosta del centro di Pisanova. Me ne stavo andando, ero appena stata all’Esselunga. Ero vicina ai posti per persone disabili. Un uomo si è accostato e mi ha chiesto se stavo liberando quello stallo. Con una macchina nera si è messo dietro di me: non potevo così scappare. Un altro, poi, improvvisamente si è avvicinato, ha aperto lo sportello e ha arraffato la borsa che tenevo sul sedile. Non pensavo che lo avrebbe fatto. Mi ha colto di sorpresa, mi sarei dovuta chiudere dentro". E prosegue: "Aveva circa 30-35 anni, sembrava italiano, vestito bene".

Nella borsa la signora, originaria della provincia, ma al momento su Pisa, aveva 70 euro, il cellulare e tutti i documenti". I ladri-truffatori sono corsi a prelevare dal bancomat togliendole dal conto 1500 euro. "Non mi hanno fatto del male fisicamente, ma di sicuro violenza psicologica, quella sì".

Non è il solo caso. Solo pochi giorni fa episodi simili sono accaduti a Cascina e a Marina. Ma anche in altri supermercati di Pisa. E’ una routine che fa pensare a una banda: anche in questo caso erano almeno in due ma la signora ha parlato anche della presenza di una donna che l’ha distratta. "Dovrebbero mettere cartelli sparsi in più punti per avvisare i cittadini del pericolo – chiede la vittima – e con i numeri utili da chiamare in caso di furto. Ci sono i vigilante, ma non possono presidiare tutti gli ingressi".

