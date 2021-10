Legoli (Pisa), 29 ottobre 2021 - Un bambino di 2 anni e mezzo è stato trovato ieri sera da un passante in una strada della frazione di Legoli, nel Pisano, mentre camminava smarrito e stava per attraversare una strada considerata pericolosa. Accudito dalla polizia si è poi scoperto che il piccolo abita in un Comune vicino e che si era allontanato dalla casa del nonno, dove era andato assieme ai genitori, senza che nessuno se ne accorgesse.



Ieri sera, appunto, un uomo lo ha trovato per strada e ha subito avvisato la polizia. La pattuglia intervenuta lo ha preso in consegna e lo ha portato in Commissariato prendendosene cura per proteggerlo dal freddo. Il piccolo era molto spaventato, riferiscono gli agenti, e per rincuorarlo e distrarlo gli sono stati offerti alcuni giocattoli. Poco dopo i genitori del bambino si sono precipitati in commissariato ricostruendo la vicenda. Il piccolo era andato assieme al nonno nel suo garage e mentre quest'ultimo era distratto nel cercare alcuni oggetti, si era allontanato senza però più riuscire a ritrovare la strada di casa. Il nonno, nel frattempo, non vedendolo, aveva pensato che fosse rientrato in casa. I genitori pensavano invece che fosse col nonno. Una volta accortisi che il bimbo era sparito, era scattato l'allarme in tutto il vicinato e grazie a un passaparola i genitori hanno appreso che il figlio era stato soccorso dai poliziotti.



