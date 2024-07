"Bagni di Stelle" entra nel vivo. Due eventi per grandi e piccini

Prosegue il ciclo di eventi di "Bagni di Stelle" quattro giorni di appuntamenti a ingresso gratuito per grandi e piccini nelle principali piazze di San Giuliano Terme. La prossima giornata si terrà venerdì 2 agosto e sarà divisa in due iniziative: dalle 18 fino alle 20:30 al Parterre avrà luogo il laboratorio creativo per bambini e ragazzi a cura delle associazioni Bagni crea, La tartaruga, Occhio del riciclone Toscana, mentre alle 21:15 Antitesi teatro circo & Simone dj live terranno una "Jam session di danza aerea".

Danza, musica e performance si conciliano nel penultimo appuntamento della prima edizione di Bagni di Stelle, in attesa del grande finale di venerdì 9 agosto. L’appuntamento conclusivo si terrà al suggestivo Anfiteatro di San Giuliano Terme si terrà la serata dal titolo "Il Suono dell’Universo - dialogo sotto le stelle tra onde gravitazionali, suoni cosmici e osservazione delle stelle" a cura di Ego - Osservatorio gravitazionale europeo e astrofili pisani Galileo Galilei, con Vincenzo Napolano - Ego e gli interventi sonori di Bad Sector - Massimo Magrini, con il quale avremo la possibilità di ascoltare la musica del cosmo. Per le giornate al Parterre è prevista la presenza di street food, per chi volesse cenare in attesa degli spettacoli. Bagni di Stelle è stata promossa dal comune di San Giuliano Terme nell’ambito dell’Estate sangiulianese e organizzata da Antitesi teatro circo. La direzione artistica è affidata a Martina Favilla, già direttrice artistica di Antitesi Teatro Circo. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected].