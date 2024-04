Avviate le selezioni per assumere tre figure

La Scuola Normale Superiore di Pisa ha avviato una a selezione per l’individuazione di un soggetto - settore categorie protette – (disabili), per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, per chiamata numerica con qualifica di "addetto a mansioni semplici di segreteria" - categoria B Area degli operatori del settore dei servizi generali e tecnici Scuola Normale Superiore, Scadenza candidature il 29 aprile alle 24. Il Centro Impiego di Pisa ha avvito a selezione per l’individuazione di un soggetto idoneo all’assunzione a tempo indeterminato e pieno, per chiamata numerica con qualifica di operatore esperto amministrativo riservato ai disabili di presso Arti Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – Centro Impiego di Pisa. Scadenz acandidature oggi alle 24. Il Centro Impiego di Santa Croce ha avviato una selezione per l’individuazione di un soggetto idoneo all’assunzione a tempo indeterminato e pieno, per chiamata numerica con qualifica di operatore esperto amministrativo riservato ai disabili presso Centro Impiego di Santa Croce. Scadenza candidature oggi alle 24 (Fonte Informagiovani Valdera)