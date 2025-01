Aveva droga e machete. Arrestato dagli uomini dell’Arma

Un’operazione dei carabinieri della Stazione di Migliarino Pisano ha portato all’arresto di un 22enne extracomunitario, senza fissa dimora in Italia, per spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I militari hanno individuato il giovane e lo hanno controllato: aveva due involucri contenenti 19 grammi di cocaina, 133 euro e un machete di 50centimetri. La sostanza stupefacente, l’arma e il denaro sono stati sequestrati. Il giovane è stato arrestato e, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando di Pisa in attesa del rito direttissimo, fissato per l’altra mattina, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.