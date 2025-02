Avanti tutta coi lavori alla nuova palestra del Liceo "Pesenti"

Avanti tutta con i lavori, a cura della Provincia, per la nuova palestra del Pesenti di Cascina, con la conclusione della realizzazione della struttura in legno e dei pilastri. "Gli interventi proseguono a pieno ritmo e ad oggi nel rispetto del cronoprogramma e ssalvo imprevistio sarà pronta entro estate – spiega il presidente Massimiliano Angori - per un intervento da oltre 3,5 milioni di euro di quadro economico, con circa 969mila euro di risorse appostate dalla Provincia di Pisa". "La struttura prevede anche tribuna e spogliatoi - aggiunge la consigliera all’edilizia scolastica, Cristina Bibolotti - e sarà utilizzata anche dalle associazioni locali, attraverso un apposito protocollo di uso che sarà stipulato tra la scuola stessa, il Comune e il mondo dell’associazionismo locale sportivo. Sarà la prima palestra sul territorio cascinese ad aver ottenuto l’omologazione dal Coni".