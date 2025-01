Autunno-inverno. La ’moda’ pisana in due colori

di Saverio BargagnaCollezione autunno-inverno in stile pisano: maglia rosa e zona rossa. Sulla prima, pochi dubbi estetici: chi pensa che l’arrivo del Giro d’Italia rappresenti un mero evento sportivo, sbaglia l’abbinamento. La corsa di bicicletta è un contenitore. Restando in metafora, è una giacca elegante con mille tasche ove è possibile collocare cartoline dalla città da spedire in mondo visione. Un’occasione unica. Resta da capire quanto il "rosa" stoni con il "rosso" della Stazione (altra vetrina quotidiana della città). Parliamo di sicurezza, ok? Esigenza sentita dai cittadini, un segnale del Governo al proprio elettorato in una città governata dal centrodestra: ma quanto utile davvero? Se si tratta dell’ennesimo spot, è un’occasione persa. Ma che sia necessariamente inefficace a priori non è del tutto vero: "Alla fine è soltanto uno spostare il problema di qualche metro", si dice. Beh, in realtà, le stazioni sono zone di passaggio e di transito e proprio per questo diventano crogiolo (anche) di guai. Come a dire, togliendo la zona di passaggio una certa delinquenza non avrebbe più ragione di sostarvi. Solo una "passerella" politica oppure finalmente un abito su misura? La collezione primavera-estate ci dirà di più...