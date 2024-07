Autonomia differenziata: Mazzeo in Borgo firma per il referendum

"Ho firmato contro una riforma che spacca il Paese, aumenta le disuguaglianze e peggiorerà i servizi ai cittadini". Così, sulla sua pagina Facebook, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo annuncia la scelta di firmare, ieri a Pisa, in Borgo Stretto, il referendum contro l’autonomia differenziata per condurre "una battaglia da fare tutti insieme, con le altre opposizioni, i sindacati e tutte le forze sociali che si oppongono a una riforma che crea 20 piccole Italie più deboli e meno competitive".

Per Mazzeo è "una riforma che danneggia tutti i cittadini, non solo il Sud". E sottolinea che il consiglio regionale toscano ha fatto la sua parte "chiedendo, insieme ai consigli di altre 4 regioni, l’indizione del referendum abrogativo della legge". Ma Mazze invoca anche "una grande mobilitazione popolare attraverso cui fermare questo piano del governo e impedire che si creino cittadini di serie A e serie B in base al luogo di nascita".